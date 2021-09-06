СНБО справится, – Кравчук о том, кто будет определять олигархов
Источник:24 канал
К законопроекту о статусе олигарха, который готовят ко второму чтению, подали более 1 200 правок. Скорее всего, Совет нацбезопасности и обороны останется органом, который будет вести реестр олигархов.
Об этом в эфире 24 каналу рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Как она отметила, вряд ли "архитектура законопроекта" через правки может кардинально измениться.
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По словам Кравчук, не стоит придумывать какие-то другие институты или комиссии, которые бы определяли олигархов в Украине. Совет нацбезопасности и обороны может хорошо справиться с этой задачей.
Скорее всего, таки СНБО останется органом, который будет определять и вводить этот реестр олигархов. Однако посмотрим, что решит профильный комитет,
– заявила нардеп.
Как рассказала Кравчук, депутаты понимают, что принять этот законопроект просто необходимо, другого выхода нет. Документ могут принять уже во второй половине сентября.
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Закон об олигархах: что известно
- Владимир Зеленский 15 апреля во время заседания СНБО инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине. Президент уже в июне внес документ в парламент.
- Верховная Рада 1 июля поддержала в первом чтении инициированный президентом законопроект об олигархах.
- Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что к законопроекту подали 1 257 правок, однако "откровенно спамовых" среди них нет.
- Украинцы пессимистично настроены относительно законопроекта. Согласно опросу КМИС, 56,4% граждан считают, что он не является угрозой для олигархов.