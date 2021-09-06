СНБО справится, – Кравчук о том, кто будет определять олигархов

К законопроекту о статусе олигарха, который готовят ко второму чтению, подали более 1 200 правок. Скорее всего, Совет нацбезопасности и обороны останется органом, который будет вести реестр олигархов.

Об этом в эфире 24 каналу рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Как она отметила, вряд ли "архитектура законопроекта" через правки может кардинально измениться.

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По словам Кравчук, не стоит придумывать какие-то другие институты или комиссии, которые бы определяли олигархов в Украине. Совет нацбезопасности и обороны может хорошо справиться с этой задачей.

Скорее всего, таки СНБО останется органом, который будет определять и вводить этот реестр олигархов. Однако посмотрим, что решит профильный комитет,

– заявила нардеп.

По словам депутата от "Голоса" Ярослава Железняка , значительное количество правок законопроекта о деолигархизации касается определения Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции как главного органа для признания олигархов.

Как рассказала Кравчук, депутаты понимают, что принять этот законопроект просто необходимо, другого выхода нет. Документ могут принять уже во второй половине сентября.

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