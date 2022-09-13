Запад очень болезненно реагирует на удары по ТЭЦ, скоро станет больше оружия, – Арестович

Терпя позорное поражение на поле боя в Украине, россия прибегает к террору гражданского населения. Оккупанты нанесли ряд ударов по объектам критической инфраструктуры, в частности по ТЭЦ.

Однако россияне не достигли своих целей и не смогли запугать ни украинскую власть, ни мирное население. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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Реакция Запада на обстрелы ТЭЦ

Более того, ударами по гражданским объектам, в частности по теплоэлектроцентралям, россия только ухудшила свое положение.

В западных странах публика очень чувствительна и сентиментальна. Запад очень болезненно реагирует на удары по ТЭЦ перед зимой и хочет прекратить этот русский беспредел.

– отметил Арестович.

По словам советника главы ОП, западные партнеры могут помочь Украине несколькими способами:

подстраховать Киев экономически, а также предоставить энергосберегающие ресурсы и технологии;

предоставить системы, которые помогут Украине оградиться от российских ударов. Речь идет о передаче систем противовоздушной и противоракетной обороны;

помочь тому, чтобы у страны-агрессора навсегда исчезло желание бить по гражданской инфраструктуре .

Арестович подчеркнул, что именно на последнем пункте Украина сделает особый акцент.

"Удары по ТЭЦ ускорят передачу ВСУ оружия возмездия"

Как отметил советник главы Офиса Президента, "Рамштайн-5" для Украины прошел очень не зря.

Теперь же, глядя на действия российских оккупантов, западные партнеры хотят ускорить процесс предоставления Украине вооружения. Удары по ТЭЦ только ускорят передачу ВСУ оружия возмездия, которое может сбалансировать попытки россии разрушать гражданскую инфраструктуру,

– подчеркнул советник главы ОП.

Он добавил, что в случае новых ударов по ТЭЦ или аналогичным объектам россия должна ясно осознавать, что ей не удастся избежать ответственности. А ответ на террор мирного населения будет очень болезненным для кремля.

Алексей Арестович рассказал о реакции Запада на обстрелы ТЭЦ: смотрите видео

Удары по критической инфраструктуре: главное