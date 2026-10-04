Новые реактивные дроны России: почему эта зима может стать переломной

Оккупанты начали применять против гражданских объектов модернизированные реактивные беспилотники, которые значительно быстрее обычных моделей. В то же время грядущие холода станут решающим испытанием, после которого наступательный потенциал врага может окончательно иссякнуть.

Об изменении российской тактики и новых угрозах в эфире "24 Канала" рассказал профессор международной политики Скотт Лукас. По его словам, сейчас идет ожесточенная гонка со временем, ведь украинским силам критически не хватает средств противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков для уничтожения таких скоростных целей.

Смена тактики и удары по гражданским

Новые вражеские беспилотники больше не кружат над городом, а наносят точечные и очень быстрые удары. Скотт Лукас обратил внимание, что россияне сознательно наносят удары по объектам, которые вообще не связаны с военной или энергетической инфраструктурой. В частности, под прицелом оказались киевские школы и здания Национальной академии наук.

Интервью Скотта Лукаса о планах России и угрозах для Украины: смотрите видео

Россияне выбирают такие цели, потому что они проводят атаку на украинскую культуру. Они проводят атаку на самих украинцев. Если у вас более быстрые и мощные дроны, у вас должны быть и лучшие средства их перехвата,

– сказал он

Следующие несколько месяцев станут самым важным этапом с самого начала полномасштабного вторжения. Главная задача для украинцев сейчас заключается в том, чтобы максимально ограничить ущерб от российского террора и выстоять.

Если вы переживете эту зиму, Россия уже сделает свой лучший и последний выстрел. Нужно показать Кремлю раз и навсегда: вы (россияне – 24 Канал) не можете победить,

– подчеркнул Скотт Лукас.

Стоит отметить, что враг продолжает активно накапливать оружие. Известно, что по состоянию на начало октября Россия могла собрать арсеналоколо 10 тысяч обычных ударных дронов с поршневыми двигателями.

Обратите внимание! Полное интервью профессора международной политики Института Клинтона Университетского колледжа Дублина Скотта Лукаса можно прочитать на сайте 24 Канала по ссылке.

Однако масштабировать выпуск именно реактивных моделей оккупантам значительно сложнее из-за зависимости от иностранных комплектующих. Тем не менее, Китай тайно поставляет агрессору автономные беспилотники с искусственным интеллектом.