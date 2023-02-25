Желающих много: у российского посольства в Риге можно забить у Путина гвоздь

В столице Латвии появился интересный артобъект, изображающий российского диктатора. На черном постаменте отчетливо видны и зубы вампира, вероятно символизирующие его кровожадные амбиции и поступки.

Своеобразный аналог куклы Вуду активисты установили вблизи посольства России в Риге. И с этой деревянной скульптурой можно взаимодействовать.

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Гвозди вместо кольев

Во время акции все желающие могли забить свой протестный гвоздь у стоящего на коленях Владимира Путина. От традиции убивать вампиров осиновыми кольями отказались, вероятно, потому, что не хватило бы площади скульптуры для всех желающих.

И это не пустые слова. На обнародованных фото видно, что на Путине свободные клочки для гвоздей заканчивались быстро, ведь желающих присоединиться к акции было немало. Поэтому прибегли к такой себе магии худу.

Как отметили в местном СМИ, таким образом люди протестовали против войны, которую развязала Россия, и зла, совершаемого в Украине. Можем надеяться, что это не только позволило поднять настроение или согнать ярость, но и подействует по назначению.

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