Об этом говорится в сообщениях казахских изданий Orda.kz, NewTimes.kz і ZTB.media.

Что известно о конфликте российской блогерши и модели из Казахстана?

Между женщинами произошла стычка в одном из ресторанов. Фадеева и Алтайбекова могли поссориться из-за украинской музыки. Россиянке якобы не понравилось, что модель слушала песни. По версии блогера, она пострадала из-за того, что Алтайбекова бросила в нее тяжелую металлическую лампу. Однако видеозаписи с камер наблюдения показали другое – подруга Карины Фадеевой напала первая, бросив стакан.

Российская блогерша получила травму головы, ранение губы и потеряла много крови. Из-за этого она обратилась в полицию. В том, что произошло Фадеева обвиняет Алтайбекову и администрацию ресторана, которые якобы не сразу вызвали правоохранителей. Работники предоставили все записи с камер, чтобы показать, что на самом деле произошло.

В то же время Гульсезим Алтайбекова была задержана якобы за нападение на блогера. Ей запретили выезд из Индонезии из-за подозрения. Она может оказаться в СИЗО до 60 дней, пока правоохранители не примут дальнейшие решения. Девушка просила прощения у Карины Фадеевой через своих представителей, однако по словам россиянки, не захотела компенсировать ей ущерб.

Гульсезим Алтайбекова также обратилась в посольство Казахстана, чтобы ее страна помогла ей.

В сети пишут, что конфликт в ресторане могла спровоцировать сама Фадеева, которая сделала замечание Алтайбековой, когда та слушала украинскую музыку. Кроме того, на слова россиянки модель якобы сказала "Слава Украине", что еще больше разозлило блогера. Но пока неизвестно, действительно ли суть конфликта была в этом.

Последние скандалы в мире шоубизнеса

Недавно украинскую блогершу Юлию Вербу раскритиковали в сетейи из-за видео, где ее муж предлагал официанту чаевые российскими рублями во время отдыха. Шутку распространили в соцсетях. Это сразу вызвало возмущение пользователей, которые считают такие высказывания неуместным. Верба пока не комментировала хейт.

Кроме того, в сети разгорелся скандал из-за русскоязычного детского YouTube-канала, созданный блогером Стасей Макеевой и ее мужем для дочери Мишель. На ситуацию обратил внимание известный юрист, и это вызвало активное обсуждение в интернете.

Ранее в сети обсуждали противоречивую позицию блогера Анны Алхим. В частности ее критиковали за отношение к языку и пророссийские высказывания. Немало украинских известных персон выразили свою позицию по этому поводу.