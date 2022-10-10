Слабаки, которые способны только пить и запускать ракеты по домам, – ОП об ударах по Запорожью
Источник:телеграм Андрея Ермака
Российские оккупанты снова попали по жилому дому в самом центре Запорожья. Это указывает на то, что страна-агрессор может воевать только с мирными людьми.
Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он спросил: "Что еще должно произойти для признания России государством-спонсором терроризма".
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Ермак решительно осудил зверства россиян, назвав их трусами, которые воюют только с мирными людьми.
Слабаки, способные только пить и запускать ракеты в жилые дома. Позорные трусы,
– подчеркнул глава ОП.
Ракетный удар по Запорожью 10 октября: все, что известно
В ночь на 10 октября Россия нанесла почти десяток ракетных ударов по Запорожью. Оккупанты попали в жилой многоэтажный дом в центре города.
Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев отметил, что оккупанты снова атаковали жилищную инфраструктуру города и разрушили целый подъезд одной из многоэтажек, в результате чего возник пожар.
По состоянию на утро 10 октября известно минимум об 1 жертве, еще 5 человек пострадали, среди них – один ребенок. Он получил многочисленные порезы от обломков стекла.
Добавим, что ночью 9 октября Россия также совершила теракт в Запорожье, убив не менее 14 мирных жителей. Тогда ракеты страны-агрессора попали в жилые дома. Пострадали десятки человек, в том числе и дети.
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