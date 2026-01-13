Даже когда шансов выиграть дело почти нет, сам процесс становится наказанием: годы судов, расходы на адвокатов и судебные сборы заставляют медиа думать не о качестве материалов, а о том, стоит ли писать вообще. Это приводит к самоцензуре, передает 24 Канал со ссылкой на "Игла".

Как предатели используют иски для давления на медиа?

Такой тип давления называется SLAPP-иски – это судебные дела, цель которых не выиграть, а запугать и истощить оппонента.

В ЕС уже действуют механизмы противодействия таким искам, и международные партнеры настаивают, чтобы подобные нормы появились и в Украине.

В декабре в Украине начала работать группа, которая готовит законодательные изменения против SLAPP-атак. Ожидается, что соответствующий законопроект могут представить в начале 2026 года. В то же время председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин признает: поддержка в Раде будет непростой, ведь часть депутатов сама пользуется такими исками против медиа.

Одним из самых известных примеров SLAPP-практики стали судебные кампании, которые инициировал бывший высокопоставленный чиновник времен Януковича Андрей Портнов. В частности, он пытался заставить движение ЧЕСНО исключить его из Реестра предателей и специально привлек НАПК как соответчика, чтобы изменить подсудность и передать дело в Печерский суд. Именно этот суд неоднократно принимал решение в его пользу в спорах с журналистами и расследовательскими проектами.

Еще один характерный признак SLAPP – финансовое давление. В делах Портнова речь шла о сотнях тысяч гривен компенсаций за юридическую помощь, а в других кейсах суммы морального вреда доходили до сотен тысяч и даже миллионов гривен.

Например, с главного редактора "Волынь Online" Марьяны Метельской пытались взыскать 750 тысяч гривен после публикации расследования о бизнес-связях компаний "Техноторг" с Россией и Беларусью.

Еще одна схема – подача нескольких исков подряд от разных лиц. Так действовала семья Гладковских по делам против Bihus.Info: после проигрыша сына с иском обратился отец, добавив требование о двух миллионах гривен морального вреда. Даже когда такие требования не удовлетворяют, сам процесс создает финансовые барьеры для дальнейшего обжалования – только апелляционный сбор может достигать десятков тысяч гривен.

Дополнительным инструментом давления становится затягивание рассмотрения дел. Процессы могут длиться годами из-за смены судей, большое количество ходатайств, экспертиз и сознательное нарушение процессуальных правил.

SLAPP-атаки не ограничиваются судами. В некоторых случаях используются решения или выводы различных комиссий и "репутационных" структур, которые затем становятся аргументами в суде или частью информационных кампаний против журналистов.

До 2027 года Украина обязана ввести анти-SLAPP законодательство в соответствии с нормами ЕС. Речь идет об изменениях в процессуальные кодексы, которые позволят судам быстро отсеивать очевидно злоупотребляющие иски. Ключевой принцип – по делам, касающихся общественного интереса, именно истец должен доказывать обоснованность своих требований. Определенная практика уже формируется в Верховном Суде.

В частности, в 2025 году суд отказал в открытии производств по искам народных депутатов Игоря Фриса и Александра Горобца к региональным медиа, признав эти дела малозначимыми. Будущий закон также должен предусматривать компенсации для журналистов и активистов, пострадавших от SLAPP-атак.

В парламенте признают: принять анти-SLAPP закон будет сложно, но без этого говорить о реальной защите свободы слова и европейской интеграции невозможно.

