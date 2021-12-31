"Слава Украине": посольство США поздравило украинцев с Новым годом
Источник:твиттер Посольства США в Киеве
Посольство США в Киеве поздравило украинцев с Новым годом. Дипломаты заявили, что в 2021 году отношения между Украиной и Соединенными Штатами ощутимо углубились.
В американском посольстве записали видеообращение. В нем поздравляют украинских друзей, партнеров и руководителей страны с 2022 годом.
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Посольство США поздравило украинцев с Новым годом
2021 год принес новую администрацию США во главе с президентом Джозефом Байденом. За последние 12 месяцев мы углубили отношения между США и Украиной,
– отметила Кристина Квин.
Временная поверенная в делах США в Украине добавила, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев перед угрозой суверенитету и территориальной целостности Украины. Она также призвала двигаться в 2022 год. В завершение Квин произнесла "Слава Украине!".
Поздравление с Новым годом от посольства США в Киеве: смотрите видео
Поздравление Шмыгаля, Епифания и ведущих 24 канала
- Премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством. В обращении он упомянул спортсменов, изобретателей, ученых, предпринимателей и художников, и поблагодарил их за то, что прославляют Украину и меняют ее к лучшему. Кроме того, глава правительства пожелал украинцам, чтобы 2022 год принес им мир и достаток, энергию и вдохновение для новых начинаний.
- Также поздравительное видеообращение записали и ведущие 24 канала. Весь коллектив желает зрителям и читателям покоя в 2022 году, а самое главное – чтобы наконец наступил мир и все были здоровы.
- Теплые слова сказал и глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний. По случаю новогодних и рождественских праздников он пожелал украинцам мира, добра, любви и Божьей благодати.