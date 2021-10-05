Следим за ситуацией, – США призвали Грузию справедливо обращаться с Саакашвили

5 октября 2021 , 19:01
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Источник:

Госдеп США

В Госдепе США заявили, что внимательно следят за ситуацией по задержанию Саакашвили. Там призвали грузинские власти обеспечить справедливое отношение к политику.

Ситуацию с задержанием Саакашвили в Грузии во время брифинга прокомментировал спикер Госдепа Соединенных Штатов Нед Прайс.

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США о ситуации с Саакашвили

Мы знаем о задержании Саакашвили и очень внимательно следим за развитием событий,
 –  отметил Прайс.

Он обратился с призывом к грузинским властям обеспечить справедливое обращение с Саакашвили в соответствии с законодательством Грузии и международными обязательствами страны, а также помнить о правах человека.

Напомним, сейчас политик находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда его поместили после задержания 1 октября.

Задержание Саакашвили в Грузии: коротко

  • Михеила Саакашвили задержали из-за дел, которые заочно открыли против него в стране.
  • После этого он объявил себя политзаключенным и начал голодовку.
  • Защита политика надеется на помилование президента. Но та настроена решительно и категорически против помилования.
  • Вместе с Саакашвили арестовали и владельца квартиры, где тот скрывался.
  • На фоне задержания политика в стране начались массовые протесты.
Автор: Наталія Пристанська