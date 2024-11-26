Следственная комиссия назвала причину, почему взрывались 120-миллиметровые мины для минометов

Общество бурно обсуждало скандал с минами, которые нештатно срабатывали. Военные жаловались, что оружие промахивается, не вылетает из ствола, не взрывается. Следственная комиссия провела расследование и выяснила причину.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского для Суспильного. В течение трех недель Минобороны изучало инциденты с минометными минами украинского производства. События не комментировали, но МО уверяло, что активно работает. Всю партию проблемных 120-миллиметровых мин изъяли, взамен ВСУ поставили импортные мины. А ГБР начало уголовное производство.

Смотрите также Не ко времени, – Вениславский о законопроекте о снижении мобилизационного возраста до 55 лет

Почему взрывались мины калибра 120 миллиметров

Была создана межведомственная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, Минстратегпрома, представители составляющих сектора безопасности и обороны. Комиссия выяснила причины. В комитет по вопросам нацбезопасности и развития направлен соответствующий отчет этой комиссии. Я не могу разглашать детали, но в целом выяснено, что главными причинами являются снижение температуры и повышенная влажность. В условиях сухой погоды эти мины не давали никаких сбоев,

– заявил Федор Вениславский.

Производителя и количество мин не назвали. Детали все же засекречены, потому что информация чувствительная.

Инциденты с внештатным срабатыванием мин начались в ноябре. Военные с Покровского направления подтвердили журналистам Суспильного проблемы с партией 120-миллиметровых мин.

Сколько проблемных мин и насколько серьезная ситуация

Вениславский отметил, что системных проблем с боеприпасами нет – проблемной является именно партия определенных производителей. Все мины из партии были отозваны на завод. Производитель обязался в ближайшее время поставить новое оружие вместо изъятого.

"Я не буду называть количество мин. Это все мины той партии, которая имела место нештатного срабатывания. Количество – это закрытая информация. Предприятие уже выполняет обязательства по замене этих мин. (...) Есть ряд факторов и с условиями изготовления, и хранения. Все эти причины есть в отчете комиссии. Никаких системных проблем с этой ситуацией нет, но на будущее будет уделено больше внимания проверке качества мин, условиям изготовления, хранения и применения", – сказал он.

Журналисты Суспильного привели такие данные: один из чиновников МО заявил им, что от производителя получили сотни тысяч боеприпасов, а проблемы возникли с одной партией. Но поскольку у боеприпасов много субпроизводителей, экспертиза займет определенное время. А по данным Юрия Бутусова, с фронта отозвали сто тысяч снарядов. Медийщик Юрий Николов, который расследовал скандал, назвал 120-миллиметровые мины самым популярным оружием российско-украинской войны.

Можно ли говорить, что виноват производитель

По словам нардепа, правоохранительные органы определят, есть ли в этом случае какое-то правонарушение.

Сказать, что завод неправильно изготавливал, – это достаточно серьезные обвинения. Пусть этим занимаются правоохранительные органы,

– акцентировал Вениславский.