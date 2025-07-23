На следующей неделе Рада соберется, чтобы рассмотреть законопроект президента, – нардеп

Вечером 23 июля Владимир Зеленский заявил, что предложит законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов. Известно, что нардепы "ушли на каникулы", однако могут собраться на следующей неделе для рассмотрения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

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Когда Верховная Рада рассмотрит законопроект Зеленского?

Ярослав Железняк подтвердил, что уже на следующей неделе собирают заседание Верховной Рады, чтобы "отменить эти коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП".

Даты пока нет, срочно пытаются выяснить явку,

– написал нардеп.

В то же время отметил, что текста еще не видели. Предположил, что наверняка это произойдет в четверг, 24 июля. В то же время Железняк заявил, что не верит власти "на слова".

Поэтому мы регистрируем (а там уже более 45 подписей) закон, чтобы отменить тот треш, который приняли,

– отметил депутат.

Кроме того, подчеркнул, что большую роль в этом сыграла категорическая позиция партнеров, особенно по деньгам), а также протесты.

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Важно! В вечернем обращении 23 июля президент заявил, что предложит Верховной Раде законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов. Он, по словам Зеленского, "обеспечит силу системе правопорядка".