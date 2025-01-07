Война в Украине достигла переломного момента, следующие недели определят существование государства, – WP

В The Washington Post вышла редакционная колонка, в которой говорится о рисках для Украины в 2025 году. По мнению медийщиков, проигрыш Украины подорвет доверие к США и НАТО.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Новая статья WP об Украине

Она вышла под громким заголовком "Украина рискует проиграть войну. Но плохая сделка, навязанная Трампом, была бы еще хуже". СМИ убеждено: "Урегулирование, которое расчленит Украину и вознаградит Путина, подорвет доверие к США". И предупредило, что времени совсем мало.

Следующие несколько недель определят, сможет ли Украина продолжать существовать как суверенное государство в пределах своих границ, существовавших до вторжения, или близких к ним, с полными гарантиями безопасности для своих граждан – или же российский президент Владимир Путин будет вознагражден и ободрен в своей войне за территориальную экспансию,

– говорится в начале колонки.

Далее там сказано, что прекращение войны в Украине – дело не только Европы, но и Америки. Ведь на то, что делают США, смотрит Китай (который не против захватить Тайвань).

Россия стремительно продвигается вперед, а Украина теряет не только людей, а и время, пишут журналисты. Они вспоминают, что Трамп делал противоречивые заявления, а его советники пока не привели деталей мирного плана. Европа также хочет завершить конфликт – иногда за счет украинских территорий в обмен на мир.

"Украина вряд ли сможет пережить еще один год этой разрушительной войны. Но спешка с поиском урегулирования путем переговоров может привести к плохому урегулированию, которое вознаградит Путина за захват территорий и гарантирует, что он начнет новое наступление на новые территории, как только будет иметь возможность восстановить свой истощенный арсенал", – высказывают мнение в The Washington Post.

Там отметили, что недовольство украинцев от неудачного соглашения скажется на отношениях Киева с Западом. И подытожили, что Украина и Америка не могут проиграть в этой битве против России.