Следующие несколько недель будут напряженными, – в МВД ответили, при каком условии ситуация изменится

В Пентагоне заявили, что в Украине ожидают эскалацию конфликта в ближайшие недели. Фактически, на всех участках фронта уже сейчас очень напряженная ситуация.

Об этом 24 канала сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он отметил, что сейчас Россия активно пытается взять некоторые украинские населенные пункты в кольцо.

Пентагон допускает возможность эскалации боевых действий в Украине

Напряженные недели

По словам Смирнова, после "Азовстали" у кафиров освободились несколько групп российских войск. Их командование страны-агрессорки сразу перебросило на другие направления фронта.

Следующие несколько недель будут напряженными. Однако на самом деле ситуация может коренным образом измениться,

– заявил советник.

Условие, которое даст нам преимущество

Как отметил Смирнов, ситуация может измениться только при одном условии – когда у украинских военных будет достойное оружие, чтобы давать отпор российским оккупантам. Тогда ситуация вернется в нашу пользу.

Очень тяжело воевать с автоматами против артиллерии. Это то же, что вывести воинов с мечами против автомата или пулемета,

– отметил советник.

Лед Запада тронулся

Впрочем, как подчеркнул Смирнов, наконец лед тронулся, и наши партнеры пришли к согласию по 6 пакету санкций, в том числе эмбарго российской нефти (не на 100%, однако согласно ним у страны-агрессоры будут миллиардные убытки ). Кроме того, объявили о том, что Украине таки предоставят артиллерию с радиусом дальнего действия.

Мероприятие достаточно осторожно, это заметно в его заявлениях. Наши партнеры действительно очень боятся, что мы начнем сразу бить по Белгородской области и дальше, чтобы уничтожать тылы врага,

– отметил Смирнов.

Почему оружие дают так медленно

Он также добавил, что наши союзники очень боятся еще большей эскалации конфликта в случае обстрела украинцами российских областей. В частности, втягивание совсем другого количества военных и новых стран – фактически 3 мировой войны.

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Смирнов объяснил, что именно из-за этих опасений Запад очень осторожно и медленно дает нам оружие. Хотя наша сторона на самых высоких уровнях подтверждает, что мы – не Россия, и не нуждаемся в чужих территориях.

"Мы не живем по принципу России, что "женщины еще родят". Мы не хотим воевать за чужие территории, а только защитить свое. Не знаю, как это объяснить Западу, но он действительно боится этого", – подытожил советник.

Смирнов рассказал, при каком условии ситуация изменится: смотрите видео

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