На следующих выборах будут серьезные пертурбации, – Кошкина
Источник:24 канал
На ближайших президентских и парламентских выборах Украины могут произойти серьезные изменения. В частности, речь идет о восприятии определенных пророссийских политсил.
Такое мнение шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина выразила в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. По ее словам, украинских избирателей можно условно разделить на 2 категории – бело-голубую и оранжевую.
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Кошкина отметила, что подобное разделение возникло именно после 2004 года. Речь идет о периоде после Оранжевой революции.
Кошкина: Избиратели устали от ОПЗЖ
Журналистка считает, что украинцы привыкли к тому, что в оранжевом секторе есть высокая конкуренция. В условно бело-голубом все более консервативно.
На выборах будут серьезные пертурбации, связанные с тем, что избиратель устал от конкретно "Оппозиционной платформы – За жизнь". Этому бело-голубому избирателю нужно что-то новое. В его нише, идеологии, сегменте.
Кошкина отметила, что новое должно касаться того, чего сейчас на политическом рынке еще нет. "Мне очень интересно наблюдать за пертурбациями именно в этом направлении", – добавила она.
До выборов еще 2 года. Мы не знаем, какие выборы будут первыми – парламентские или президентские. Теоретически их можно поменять местами,
– подчеркнула журналистка.
Президентские и партийные рейтинги: кратко
- Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", который проводили в течение 4 – 9 ноября 2021 года, снова изменилась тройка лидеров рейтинга на место президента Украины.
- Сейчас лидирует президент Владимир Зеленский. На 2 месте – его предшественник Петр Порошенко. Закрывает тройку нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко.
- По состоянию на 4 – 9 ноября 2021 года, по данным "Рейтинга", среди партий наибольший уровень поддержки имеет "Слуга народа". На 2 месте – "Европейская солидарность", после нее "Батькивщина".