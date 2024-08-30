Следующий этап войны: когда Украина наконец получит разрешение бить по территории России

Российские оккупанты нанесли удар по Харькову из авиации, известно о 6 погибших и более полусотни травмированных. Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что обстрела можно было бы избежать, если бы Украина могла уничтожать вражескую авиацию в местах базирования.

Решения Запада действительно часто бывают запоздалыми. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, добавив, что война развивается по своим объективным законам.

Смотрите также Тактика салями и "красные линии": почему на Западе запрещают Украине бить ракетами вглубь России

Когда ожидать разрешения на удары

"Украина подходит к следующему этапу войны. Это понимают даже внешние наблюдатели. Украина уже может применить оружие по Белгородской, Курской областях в пределах до 100 километров. Но это ничего не изменило, Россия никак не отреагировала", – заметил Мусиенко.

Далее Вооруженные Силы начали операцию в Курской области. Мы контролируем достаточно большую территорию. Никакого ответа снова не произошло, хотя об этом предупреждали многие аналитики и эксперты.

На Западе верили, что ядерная доктрина России работает. Поэтому если кто-то войдет на ее территорию – якобы начнется ядерная война. Очевидно, что следующим логическим шагом должна стать еще большая поддержка Украины,

– добавил Мусиенко.

Китай и Россия уже взволнованы тем, что мы можем получить разрешение на удары дальнобойным оружием. Если говорить о временных рамках, то Украина могла бы использовать такие средства еще во время операции на Курщине, но не имела возможностей.

Если это будет предоставлено осенью 2024 года, это означает, что украинская операция перейдет в другую фазу. Она будет заключаться в том, чтобы удерживать буферную зону и сдерживать большое количество российских войск,

– предположил военный эксперт.

Это также элемент, которого ждут американские политики. Они увидят, что Украина хорошо проявила себя на Курщине, поэтому могут предоставить разрешение на использование оружия.

"Цели есть. Украина ждет, когда наконец будет иметь такое право", – подытожил Александр Мусиенко.