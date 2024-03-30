Кто может стать преемником Эрдогана: WSJ назвали вероятного кандидата

Следующим президентом Турции может стать Сельчук Байрактар. Он является турецким предпринимателем, инженером, техническим директором и совладельцем компании "Baykar Makina".

Недавно Реджеп Эрдоган заявил, что выборы в местные органы власти, которые пройдут в эти выходные, станут его последней предвыборной кампанией. После этого вопрос о том, кто станет его преемником, стал актуальным в обществе.

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По словам издания, Эрдоган еще может передумать, но наблюдатели за турецкой политикой говорят, что поиски преемника уже начались.

Почему именно Байрактар

Беспилотники, произведенные компанией Байрактара, помогли Украине на поле боя, а сейчас предприятие строит в стране завод по их производству. Также Азербайджан использовал их против армянских войск в 2020 году. В Ливии они помогли предотвратить нападение полевого командира, поддерживаемого Россией.

В Турции беспилотники Байрактара сделали 42-летнего аэрокосмического инженера, получившего образование в Массачусетском технологическом институте, народным героем за то, что он вывел страну на мировую арену и, возможно, ее следующим лидером,

– говорится в материале.

Журналисты сообщают, что Байрактар оставался относительно малоизвестным в Турции. Но по мере того, как росла популярность его беспилотников, росла и репутация деятеля.

Компания Baykar инвестировала 100 миллионов долларов в Украину