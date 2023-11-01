У взлетной полосы аэродрома "Саки" в Новофедоровке заметили следы пожара: спутниковые фото
Источник:"Крымский ветер"
В Новофедоровке во временно оккупированном Крыму заметили следы от пожара. Очаги возгорания появились у взлетной полосы аэродрома "Саки".
Соответствующие кадры со спутника были обнародованы в местном телеграмм-канале. Мониторинговая группа сообщила о том, что следы пожара появились после 28 октября.
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Что известно о последствиях пожара в Крыму
В телеграм-канале рассказали, что они зафиксировали следы возгорания у взлетной полосы аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Еще по состоянию на 28 октября их не было видно, однако 31 октября уже заметно несколько очагов возгорания.
Следует заметить, что буквально 30 октября мог быть прилет по вражескому аэродрому в результате ракетной атаки Вооруженных Сил Украины.
Спутниковые кадры с аэродрома "Саки" в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму
Что этому предшествовало
- 30 октября во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. СМИ и телеграм-каналы писали о 4 – 5 взрывах.
- Оккупанты неохотно комментировали ситуацию. Однако 31 октября российские СМИ заявили, что в районе села Молочное Сакского района могли повредить комплекс С-300 и дизель-генератор.
- Кроме того, в сети предполагали, что могло прилететь по аэродрому в Новофедоровке. Местный телеграм-канал писал, что в сторону аэродрома ехала пожарная машина.
- На спутниковых кадрах от 31 октября на аэродроме видны следы возгорания. Однако их зафиксировали в траве и поле. Посмотреть на кадры можно здесь.