У взлетной полосы аэродрома "Саки" в Новофедоровке заметили следы пожара: спутниковые фото

1 ноября 2023, 11:09
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Источник:

"Крымский ветер"

В Новофедоровке во временно оккупированном Крыму заметили следы от пожара. Очаги возгорания появились у взлетной полосы аэродрома "Саки".

Соответствующие кадры со спутника были обнародованы в местном телеграмм-канале. Мониторинговая группа сообщила о том, что следы пожара появились после 28 октября.

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Что известно о последствиях пожара в Крыму

В телеграм-канале рассказали, что они зафиксировали следы возгорания у взлетной полосы аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Еще по состоянию на 28 октября их не было видно, однако 31 октября уже заметно несколько очагов возгорания.

Следует заметить, что буквально 30 октября мог быть прилет по вражескому аэродрому в результате ракетной атаки Вооруженных Сил Украины.

Спутниковые кадры с аэродрома "Саки" в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму

Что этому предшествовало

  • 30 октября во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. СМИ и телеграм-каналы писали о 4 – 5 взрывах.
  • Оккупанты неохотно комментировали ситуацию. Однако 31 октября российские СМИ заявили, что в районе села Молочное Сакского района могли повредить комплекс С-300 и дизель-генератор.
  • Кроме того, в сети предполагали,  что могло прилететь по аэродрому в Новофедоровке. Местный телеграм-канал писал, что в сторону аэродрома ехала пожарная машина.
  • На спутниковых кадрах от 31 октября на аэродроме видны следы возгорания. Однако их зафиксировали в траве и поле. Посмотреть на кадры можно здесь.

Автор: Діана Квасневська