Слежка за Bihus․Info: как в Верховной Раде собираются реагировать на действия СБУ

Журналисты Bihus.Info установили, что за ними следили сотрудники Департамента защиты национальной государственности СБУ. Теперь на слежку отреагировали парламентарии.

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Юрчишин в эксклюзивном комментарии 24 Каналу. Ранее мы писали, что главу СБУ Василия Малюка приглашают на слушания в Верховную Раду.

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Зачем депутаты приглашают Василия Малюка на слушания в Верховную Раду

На фоне давления на независимые медиа мы приглашаем на депутатские слушания главу СБУ Василия Малюка. Хотим уже в ближайшие дни откровенно поговорить и призвать привлечь к ответственности всех виновных,

– рассказал Юрчишин.

Также нардеп добавил: профильный парламентский комитет по вопросам свободы слова отреагировал сразу, направив депутатские обращения в СБУ (просят отстранить фигурантов от работы на время следствия) и ОГП (просят передать это дело другому правоохранительному органу, не СБУ).

Как уже известно, этот кейс будет расследовать ГБР.

Это позорно, – народный депутат о слежке СБУ за журналистами Bihus.info

Ярослав Юрчишин является заместителем председателя партии "Голос", первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Украины и возглавляет комитет ВР по вопросам свободы слова.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире 24 Канала осудила слежку за журналистами, назвав ее позорной. Также она сказала, что точная дата слушаний в Верховной Раде, куда пригласили главу СБУ, пока не известна. Депутаты проголосовали за эту инициативу, но должно быть официальное письмо от парламента.

Возможно, это будет специальный режим заседания – не знаю, насколько там нужен доступ к государственной тайне. Мне кажется, было бы лучше, чтобы это общение можно было потом опубликовать, потому что эта тема представляет общественный интерес,

– сказала она.

Напомним, журналисты установили, кто именно следил за ними. Медийщики выпустили собственное расследование об этом, детали можно узнать на сайте 24 Канала.