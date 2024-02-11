Слежка за Bihus․Info: журналисты убеждены, что причастных хотели наградить – что говорят в СБУ

Журналисты Bihus.Info в новом видео отметили, что причастных к слежке за редакцией хотели подать на награждение орденом Даниила Галицкого. В СБУ уже отреагировали на эту информацию.

Журналисты отмечают, что это произошло до того, как операция получила огласку, а ролик с корпоратива появился в сети. Bihus.Info направили официальный запрос в СБУ.

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Детали слежки

В новом видео Bihus.Info отметили, что убеждены в том, что бывшего руководителя ДЗНГ СБУ Романа Семенченко и руководителя операции по слежке за журналистами Игоря Кравченко хотели наградить орденом Даниила Галицкого.

Эта награда присваивается указом президента за "значительный личный вклад в развитие Украины, добросовестное и безупречное служение украинскому народу". Журналисты отметили, что это произошло еще до публикации видео с их корпоратива – то есть еще до увольнения руководителя ДЗНГ.

Сейчас редакция направила официальный запрос для получения ответа. В то же время в комментарии УП пресс-служба СБУ отрицает наличие таких наград у чиновников.

Информируем об отсутствии государственной награды "Орден Даниила Галицкого" у бывшего руководителя ДЗНГ СБУ Романа Семенченко и Игоря Кравченко,

– сообщили в структуре.

Как утверждает проект, после публикации расследования многие журналисты узнали Кравченко. В Bihus.Info заявили, что он "занимался медиа", в частности проводил собеседования перед выдачей аккредитации.

Что известно о ситуации