Слежка за Bihus․Info: журналисты убеждены, что причастных хотели наградить – что говорят в СБУ
Источник:Bihus․Info
Журналисты Bihus.Info в новом видео отметили, что причастных к слежке за редакцией хотели подать на награждение орденом Даниила Галицкого. В СБУ уже отреагировали на эту информацию.
Журналисты отмечают, что это произошло до того, как операция получила огласку, а ролик с корпоратива появился в сети. Bihus.Info направили официальный запрос в СБУ.
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Детали слежки
В новом видео Bihus.Info отметили, что убеждены в том, что бывшего руководителя ДЗНГ СБУ Романа Семенченко и руководителя операции по слежке за журналистами Игоря Кравченко хотели наградить орденом Даниила Галицкого.
Эта награда присваивается указом президента за "значительный личный вклад в развитие Украины, добросовестное и безупречное служение украинскому народу". Журналисты отметили, что это произошло еще до публикации видео с их корпоратива – то есть еще до увольнения руководителя ДЗНГ.
Сейчас редакция направила официальный запрос для получения ответа. В то же время в комментарии УП пресс-служба СБУ отрицает наличие таких наград у чиновников.
Информируем об отсутствии государственной награды "Орден Даниила Галицкого" у бывшего руководителя ДЗНГ СБУ Романа Семенченко и Игоря Кравченко,
– сообщили в структуре.
Как утверждает проект, после публикации расследования многие журналисты узнали Кравченко. В Bihus.Info заявили, что он "занимался медиа", в частности проводил собеседования перед выдачей аккредитации.
Что известно о ситуации
- Журналисты Bihus.Info 5 февраля опубликовали видеорасследование, в котором рассказали, как за ними осуществлял скрытое наблюдение Департамент защиты национальной государственности СБУ. Говорится о предновогоднем корпоративе, видео с которого появилось в сети ранее.
- Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в ответ на это заявил, что такие действия недопустимы и уже повлекли ряд кадровых решений. В частности. Малюк направил представление на увольнение руководителя ДЗНГ СБУ Романа Семенченко. Он отметил, что за любые незаконные действия должно быть наказание.
- Кроме этого, главу СБУ вызвали в Раду для доклада по ситуации со слежкой за журналистами. В то же время там отметили, что понести ответственность должен не только куратор этой "операции", но и все участники, все заказчики и исполнители.
- После публикации расследования дело о слежке за журналистами передали в ГБР. Причиной этого является то, что к совершению уголовного преступления, вероятно, причастны работники правоохранительного органа.