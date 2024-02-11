Журналісти зазначають, що це сталося до того, як операція набула розголосу, а ролик з корпоративу з'явився у мережі. Bihus.Info направили офіційний запит до СБУ.
Дивіться також Абсолютно ганебна операція, – Бігус розповів про наслідки стеження СБУ за його редакцією
Деталі стеження
У новому відео Bihus.Info заначили, що переконані у тому, що колишнього керівника ДЗНД СБУ Романа Семенченка та керівника операції зі стеження за журналістами Ігоря Кравченка хотіли нагородити орденом Данила Галицького.
Ця нагорода присвоюється указом президента за "значний особистий внесок у розбудову України, сумлінне та бездоганне служіння українському народові". Журналісти наголосили, що це сталося ще до публікації відео з їх корпоративу – тобто ще до звільнення керівника ДЗНД.
Наразі редакція направила офіційний запит для отримання відповіді. Водночас у коментарі УП пресслужба СБУ заперечила наявність таких нагород у службовців.
Інформуємо про відсутність державної нагороди "Орден Данила Галицького" у колишнього керівника ДЗНД СБУ Романа Семенченка та Ігоря Кравченка,
– повідомили у структурі.
Як стверджує проєкт, після публікації розслідування чимало журналістів впізнали Кравченка. У Bihus.Info заявили, що він "займався медіа", зокрема проводив співбесіди перед видачею акредитації.
Що відомо про ситуацію
- Журналісти Bihus.Іnfo 5 лютого опублікували відеорозслідування, у якому розповіли, як за ними здійснював приховане спостереження Департамент захисту національної державності СБУ. Мовиться про передноворічний корпоратив, відео з якого з'явилося у мережі раніше.
- Очільник Служби безпеки України Василь Малюк у відповідь на це заявив, що такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Зокрема. Малюк направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ Романа Семенченка. Він зазначив, що за будь-яку незаконні дії має бути покарання.
- Окрім цього, голову СБУ викликали у Раду для доповіді щодо ситуації зі стеженням за журналістами. Водночас там зазначили, що понести відповідальність має не тільки куратор цієї "операції", а й усі учасники, усі замовники та виконавці.
- Після публікації розслідування справу щодо стеження за журналістами передали до ДБР. Причиною цього є те, що до вчинення кримінального правопорушення, ймовірно, причетні працівники правоохоронного органу.