Слежка за Bihus․Info: работников СБУ отправили воевать в Донецкую и Луганскую области

Bihus.Info получили ответ на запрос от СБУ относительно судьбы причастных к слежке за редакцией. В спецслужбе отметили, что их отправили в зону боевых действий.

Теперь вместо слежки за журналистами они выполняют оперативно-боевые задачи на Востоке нашей страны. Также СБУ назначила исполняющего обязанности председателя ДЗНГ после увольнения Романа Семенченко.

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Виновные – на фронте

Журналисты Bihus.Info поинтересовались у Службы безопасности Украины, продолжают ли выполнять свои служебные обязанности представители ДЗНГ СБУ, которые были причастны к слежке за редакцией. В частности, редакцию интересовала судьба Игоря Кравченко, Евгения Коноваленко и Тараса Садовника.

В ответе на запрос спецслужба рассказала, что вышеупомянутых работников СБУ переместили в зону боевых действий. В частности, теперь они выполняют оперативно-боевые задачи на территории Луганской и Донецкой областей.

Также СБУ сообщила, что исполняющим обязанности руководителя ДЗНГ временно назначен Андрей Ищук. Также продолжается работа по переформатированию структуры.

Новые детали расследования дела о слежке за Bihus.Info / Bihus.Info

Детали инцидента