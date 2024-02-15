Слежка за Bihus․Info: работников СБУ отправили воевать в Донецкую и Луганскую области
Источник:Bihus.Info
Bihus.Info получили ответ на запрос от СБУ относительно судьбы причастных к слежке за редакцией. В спецслужбе отметили, что их отправили в зону боевых действий.
Теперь вместо слежки за журналистами они выполняют оперативно-боевые задачи на Востоке нашей страны. Также СБУ назначила исполняющего обязанности председателя ДЗНГ после увольнения Романа Семенченко.
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Виновные – на фронте
Журналисты Bihus.Info поинтересовались у Службы безопасности Украины, продолжают ли выполнять свои служебные обязанности представители ДЗНГ СБУ, которые были причастны к слежке за редакцией. В частности, редакцию интересовала судьба Игоря Кравченко, Евгения Коноваленко и Тараса Садовника.
В ответе на запрос спецслужба рассказала, что вышеупомянутых работников СБУ переместили в зону боевых действий. В частности, теперь они выполняют оперативно-боевые задачи на территории Луганской и Донецкой областей.
Также СБУ сообщила, что исполняющим обязанности руководителя ДЗНГ временно назначен Андрей Ищук. Также продолжается работа по переформатированию структуры.
Новые детали расследования дела о слежке за Bihus.Info / Bihus.Info
Детали инцидента
- Журналисты Bihus.Info 5 февраля опубликовали видеорасследование, в котором рассказали, как за ними осуществлял скрытое наблюдение Департамент защиты национальной государственности СБУ. Говорится о предновогоднем корпоративе, видео с которого появилось в сети ранее.
- В ответ на это председатель СБУ Василий Малюк сообщил, что расследование уже повлекло ряд кадровых решений – в частности, увольнение руководителя ДЗНГ. Кроме этого, Малюка вызвали в Раду для доклада, а также он сообщил о ситуации послам G7.
- Впоследствии журналисты редакции сообщили дополнительные детали дела. Они отметили, что причастных к слежке – Романа Семенченко и Игоря Кравченко, хотели подать на награждение орденом Даниила Галицкого. В то же время в СБУ отметили отсутствие наград у указанных лиц.