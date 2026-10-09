От лайков до камер: как Россия создает систему тотальной слежки за школьниками

В России под предлогом "безопасности" ужесточают контроль за детьми. Кремль создает систему, с помощью которой собирают информацию о школьниках, чтобы передать ее силовикам.

Об этом сообщает ЦПД.

Как устроена система слежения?

Учителей заставляют следить за публикациями, лайками и комментариями учеников. Собранные данные могут использовать для формирования цифровых профилей детей, где фиксируют информацию об их взглядах, здоровье и семье.

Отдельное направление – видеонаблюдение. Камеры в школах планируют интегрировать с силовыми структурами, в частности с ФСБ, МВД и Росгвардией. Таким образом, учебные заведения фактически становятся частью единой системы государственного надзора.

Российские школьники уже сталкиваются с требованиями предоставить учителям доступ к своим аккаунтам в соцсетях. Это объясняют необходимостью выявлять "угрозы" и асоциальное поведение. В то же время эксперты обращают внимание на то, что такая практика вряд ли дает объективную картину поведения подростка.

Что говорят правозащитники?

На системный характер контроля за детьми уже обращали внимание и международные правозащитники. Оппозиционный российский правозащитный центр "Мемориал" провел собственное исследование цифрового надзора в школах РФ. Результаты оказались неутешительными: камеры, платформы для обучения и мониторинга социальных сетей становятся элементами единой системы слежения.

В ОБСЕ подчеркивают системный характер российской политики в отношении украинских детей. Речь идет не только об образовании, но и об идеологической обработке, милитаризации и формировании лояльности к российскому государству, а также о вытеснении украинской идентичности.

В Центре противодействия дезинформации также сообщали, что политика России в отношении детей носит системный характер и сочетает в себе перестройку образования, вытеснение украинской идентичности и милитаризацию.

Контроль России над детьми выходит далеко за пределы цифровой слежки. Как писал 24 Канал, Кремль построил систему идеологического и военно-патриотического воспитания, которая охватывает детей от детского сада до ранней взрослости.