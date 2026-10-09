Про це повідомляє ЦПД.

Як вибудована система стеження?

Вчителів змушують стежити за публікаціями, лайками та коментарями учнів. Зібрані дані можуть використовувати для формування цифрових профілів дітей, де фіксують інформацію про їхні погляди, здоров'я та родину.

Окремий напрямок – відеоспостереження. Камери у школах планують інтегрувати з силовими структурами, зокрема ФСБ, МВС та Росгвардії. Отже, навчальні заклади фактично стають частиною єдиної системи державного нагляду.

Російські школярі вже стикаються з вимогами надати вчителям доступ до своїх акаунтів у соцмережах. Це пояснюють потребою виявляти "загрози" та асоціальну поведінку. Водночас експерти звертають увагу, що така практика навряд чи дає об'єктивну картину поведінки підлітка.

Що кажуть правозахисники?

На системний характер контролю дітей уже звертали увагу і міжнародні правозахисники. Опозиційний російський правозахисний центр "Меморіал" провів своє дослідження цифрового нагляду в школах РФ. Результати виявилися невтішні: камери, платформи для навчання та моніторингу соціальних мереж становляться елементами єдиної системи стеження.

В ОБСЄ наголошують на системному характері російської політики щодо українських дітей. Мивиться не лише про освіту, а й про ідеологічне обробляння, мілітаризацію та формування лояльності до російської держави.

У Центрі протидії дезінформації також повідомляли, що політика Росії щодо дітей має системний характер і поєднує перебудову освіти, витіснення української ідентичності та мілітаризацію.

Контроль за дітьми Росії виходить геть за межі цифрового стеження. Як писав 24 Канал, Кремль вибудував систему ідеологічного та військово-патріотичного виховання, яка охоплює дітей від дитсадка до ранньої дорослості.