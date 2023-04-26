"Продолжается подготовка к гражданской войне": появились новые слитые разговоры олигархов России
В сети появилась запись разговора между одним из самых богатых людей России Романом Троценко и бизнесменом Николаем Матушевским. Он в основном состоял из нареканий на власть Кремля, а также предположений, что скоро в России люди начнут убивать друг друга прямо на улицах.
Подобная опасность для россиян действительно реальна. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов.
Это интересно Путин за 3 дня до вторжения сам запустил механизм развала России – эксагент КГБ
Жирнов заметил, что слитый разговор олигархов даже не стал уже информационной бомбой. Ведь ею стала в свое время запись разговора Иосифа Пригожина с Фархадом Ахметовым.
Это уже подтверждение того, что такие разговоры идут. Подтверждение того, что такие настроения в российской элите есть,
– прокомментировал спикер.
Россию ждут беспорядки
Жирнов считает, что в словах о возможных перестрелках среди россиян есть правда. Ведь в России после поражения будет передел собственности.
У Владимира Путина уже нет государственной власти, ведь там полный беспорядок. Когда пригожницы матом говорят с генштабом и министром обороны и их не расстреливают на месте, или хотя бы не сажают на губу, это доказательство того, что есть беспорядки и шатания во власти и армии.
– подчеркнул бывший сотрудник разведки.
Он убежден, что в России становится реальностью приближение гражданской войны, распад России на отдельные составляющие.
"Когда начнется такой беспорядок, то там и пьянь какая-нибудь будет и в общем люди не очень вменяемые. К тому же вагнеровцы, которые вернутся с фронта с оружием. Уже это началось, уже людей с гранатами и автоматами начинают останавливать, уже начались убийства, тяжкие преступления", – резюмировал Жирнов.
Жирнов считает гражданскую войну в России вполне реальной: смотреть видео
Детали разговора между бизнесменами России
- На записи слышно, как олигархи говорят о том, что в России "все рушится", потому что власть – "в руках муд*л", а "Путин – придурок".
- Бизнесмены жалуются, что от России ничего не останется, кроме "выжженной пустыни". В целом же они собираются выезжать за границу.
- Сами Троценко и Матушевский опровергли правдивость этого разговора и назвали его фейковым.