Слитый в сеть "план контрнаступления" – фейк и спецоперация России: что говорят в разведке и ОП

8 апреля 2023, 13:25
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Украинская разведка сообщила, что слитые в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВСУ являются подделкой. У Зеленского объяснили, что это типичная провокация российских спецслужб.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что в последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе. Более того, советник Андрея Ермака объяснил, какова цель этой "утечки", пишет 24 Канал.

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У Зеленского назвали цель "утечек"

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что цель "утечек" очевидна:

  • отвлечь внимание;
  • посеять сомнения и взаимные подозрения;
  • внести расколы.

Это стандартная игра российских спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соцсетях, легализуя "слив",
– объяснил Подоляк.

Что известно о "слитых" данных контрнаступления ВСУ

Андрей Юсов отметил, что после предварительного анализа этих материалов видно, что там есть лживые цифры по потерям с обеих сторон.

Кроме того, часть информации – из открытых источников. Ведь Украина не раз заявляла о потребностях украинской армии на всех уровнях.

Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах и других вещах, которые нужны для более быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней. Все остальное – будем ждать официальных комментариев. Но украинскому обществу нет оснований переживать,
– заверил разведчик.

По словам Андрея Юсова, контрнаступление будет. Более того, главные планы враг увидит и почувствует на поле боя.

Наш разведчик также предположил, что Кремль мог подделать документы, чтобы сорвать или замедлить западную помощь Украине.

Что этому предшествовало

  • 7 апреля в сети начали распространять сообщения о возможной "утечке информации" о контрнаступательных операциях Вооруженных Сил. В бумагах подробно изложены планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
  • Впоследствии в нашей разведке заявили, что враг делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию не только в информационной среде Украины, но и у стран-членов НАТО. Кремль хотел посеять хаос и сорвать планы ВСУ по наступлению и планы Запада по поставке оружия Вооруженным Силам Украины.
  • В этот же день в CNN написали, что Пентагон начал расследование по вероятной утечке документов. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не сказала, подлинные ли документы. Она только заверила, что их Министерство обороны "знает о сообщении в социальных сетях, и департамент изучает этот вопрос".

Автор: Діана Квасневська