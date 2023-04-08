Слитый в сеть "план контрнаступления" – фейк и спецоперация России: что говорят в разведке и ОП

Украинская разведка сообщила, что слитые в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВСУ являются подделкой. У Зеленского объяснили, что это типичная провокация российских спецслужб.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что в последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе. Более того, советник Андрея Ермака объяснил, какова цель этой "утечки", пишет 24 Канал.

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У Зеленского назвали цель "утечек"

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что цель "утечек" очевидна:

отвлечь внимание;

посеять сомнения и взаимные подозрения;

внести расколы.

Это стандартная игра российских спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соцсетях, легализуя "слив",

– объяснил Подоляк.

Что известно о "слитых" данных контрнаступления ВСУ

Андрей Юсов отметил, что после предварительного анализа этих материалов видно, что там есть лживые цифры по потерям с обеих сторон.

Кроме того, часть информации – из открытых источников. Ведь Украина не раз заявляла о потребностях украинской армии на всех уровнях.

Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах и других вещах, которые нужны для более быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней. Все остальное – будем ждать официальных комментариев. Но украинскому обществу нет оснований переживать,

– заверил разведчик.

По словам Андрея Юсова, контрнаступление будет. Более того, главные планы враг увидит и почувствует на поле боя.

Наш разведчик также предположил, что Кремль мог подделать документы, чтобы сорвать или замедлить западную помощь Украине.

Что этому предшествовало