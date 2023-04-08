Слитый в сеть "план контрнаступления" – фейк и спецоперация России: что говорят в разведке и ОП
Украинская разведка сообщила, что слитые в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВСУ являются подделкой. У Зеленского объяснили, что это типичная провокация российских спецслужб.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что в последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе. Более того, советник Андрея Ермака объяснил, какова цель этой "утечки", пишет 24 Канал.
Смотрите также Самая тупая операция России, – политтехнолог о "сливе" засекреченных документов
У Зеленского назвали цель "утечек"
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что цель "утечек" очевидна:
- отвлечь внимание;
- посеять сомнения и взаимные подозрения;
- внести расколы.
Это стандартная игра российских спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соцсетях, легализуя "слив",
– объяснил Подоляк.
Что известно о "слитых" данных контрнаступления ВСУ
Андрей Юсов отметил, что после предварительного анализа этих материалов видно, что там есть лживые цифры по потерям с обеих сторон.
Кроме того, часть информации – из открытых источников. Ведь Украина не раз заявляла о потребностях украинской армии на всех уровнях.
Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах и других вещах, которые нужны для более быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней. Все остальное – будем ждать официальных комментариев. Но украинскому обществу нет оснований переживать,
– заверил разведчик.
По словам Андрея Юсова, контрнаступление будет. Более того, главные планы враг увидит и почувствует на поле боя.
Наш разведчик также предположил, что Кремль мог подделать документы, чтобы сорвать или замедлить западную помощь Украине.
Что этому предшествовало
- 7 апреля в сети начали распространять сообщения о возможной "утечке информации" о контрнаступательных операциях Вооруженных Сил. В бумагах подробно изложены планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
- Впоследствии в нашей разведке заявили, что враг делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию не только в информационной среде Украины, но и у стран-членов НАТО. Кремль хотел посеять хаос и сорвать планы ВСУ по наступлению и планы Запада по поставке оружия Вооруженным Силам Украины.
- В этот же день в CNN написали, что Пентагон начал расследование по вероятной утечке документов. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не сказала, подлинные ли документы. Она только заверила, что их Министерство обороны "знает о сообщении в социальных сетях, и департамент изучает этот вопрос".