"Всё говорит, пи**а, я один", – перехваченный разговор оккупанта о потерях российской армии

Российские власти активно рассказывают о хороших условиях на фронте и надбавках за участие в боевых действиях. Однако реальность оказывается иной – армия несет потери, а военные не получают желаемые средства.

Источники 24 Канала предоставили эксклюзивную аудиозапись разговору российского военного, в котором он жалуется на уничтожение "элитных" отрядов. Захватчик убеждает друга не ехать на войну в Украину и утверждает, что в этом ничего героического нет.

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Как "осадили" элитное подразделение

Оккупант в слитом разговоре описал детали своего пребывания на Донецком направлении – соответствующая беседа состоялась в начале апреля. В частности, в начале звонка он рассказал своему собрату, что при всех заявлениях Москвы россияне понесут масштабные потери – в частности в рядах штурмовых отрядов "Шторм Z".

Захватчик поделился, что ВСУ активно уничтожают новое подразделение. В частности, он вспоминает, что помог пристроить оккупантов, командира которых "минуснули" и рассказал о ликвидации целого взвода.

Вчера в соседнюю лесополосу поехали знакомиться с соседями, кто там сидит. И вот встретил друга. Я говорю – слушай, как вы, как там? А он сидит и плачет. Я ему говорю – ты чего? Все говорит, пи**а, я один,

– рассказывает историю оккупант.

Он добавляет, что часто звонят контрактники и рассказывают, что их группировки уничтожили. Он просит своего товарища не ехать в Украину и сидеть там, где он сидит. Он добавляет, чтобы тот не пускал даже своих собратьев.

Дай обещание, что сам ты на это направление не уедешь. Не надо этих героических подвигов. Здесь ничего героического нет. Дол**об на дол***обе – воевать здесь не умеют ни**я. Здесь пачками народ хоронят – и до свидания,

– убеждает российский захватчик.

Военный рассказал, что военным отнюдь не выплачивают боевые. Вместо них "загоняют пачками" на верную смерть.

"Мясные" штурмы россиян