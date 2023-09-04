Джерела 24 Каналу надали ексклюзивний аудіозапис розмови російського військового, у якій він скаржиться на знищення "елітних" загонів. Загарбник переконує друга не їхати на війну в Україну та стверджує, що в цьому нічого героїчного немає.

Дивіться також Більшість загинули, а хто вижив – отримали інвалідність: історія роти мобілізованих з Донецька

Як "осадили" елітний підрозділ

Окупант у злитій розмові описав деталі свого перебування на Донецькому напрямку – відповідна бесіда відбулася на початку квітня. Зокрема, на початку дзвінка він розповів своєму побратиму, що попри всі заяви Москви росіяни зазнають масштабних втрат – зокрема в рядах штурмових загонів "Шторм Z".

Загарбник поділився, що ЗСУ активно знищують новий підрозділ. Зокрема, він згадує, що допоміг прилаштувати окупантів, командира яких "мінуснули" та розповів про ліквідацію цілого взводу.

Вчора у сусідню лісосмугу поїхали знайомитися з сусідами, хто там сидить. І ось зустрів одного. Я кажу – слухай, як ви, як там? А він сидить та плаче. Я йому кажу – ти чого? Все каже, пі**а, я один,

– розповідає історію окупант.

Він додає, що йому часто дзвонять контрактники та розповідають, що їх угрупування знищили. Він просить свого товариша не їхати в Україну та сидіти там, де той сидить. Він додає, щоб той не пускав навіть своїх побратимів.

Дай обіцянку, що сам ти на цей напрямок не поїдеш. Не треба цих героїчних подвигів. Тут на**й нічого героїчного нема. Дов**об на дов***обі – воювати тут не вміють ні**я. Тут пачками народ хоронять – і до побачення,

– переконує російський загарбник.

Військовий розповів, що військовим зовсім не виплачують бойові. Натомість їх "заганяють пачками" на вірну смерть.

"М'ясні" штурми росіян