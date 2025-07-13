Слив был выгоден и продуман, – британский полковник об угрозах Трампа "разбомбить Москву"

Слив материала, который CNN опубликовали о том, что Дональд Трамп на закрытой встрече со спонсорами рассказал, как когда-то пригрозил Путину "разбомбить Москву", является просчитанным. Медиа распространили эту информацию, чтобы усилить эффект после заявлений Трампа.

Об этом рассказал полковник армии Великобритании в отставке Филипп Ингрэм в эфире 24 канала. По его словам, CNN имели эту информацию ранее, но воспользовались случаем после заявлений Дональда Трампа о Владимире Путине, чтобы усилить резонанс.

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Трамп больше не поддерживает Путина

Он отметил, что эта актуальная история только набирает обороты.

Я считаю, что момент, выбранный CNN, был выгодным и продуманным,

– сказал Филипп Ингрэм.

Он добавил, что сам Трамп называет CNN фейковыми новостями, поэтому это вряд ли имело на него сильное влияние. Сами месседжи важны. Они свидетельствуют о том, что Трамп больше не поддерживает Путина так, как раньше.

"Если бы я был Путиным и внимательно все читал, то сейчас очень бы волновался. Дональд Трамп говорит, что "разбомбит Москву". Он действует импульсивно. Он использует язык, который намеренно провоцирует – это характерно для многих его действий," – сказал Ингрэм.

Важно! Президент США Дональд Трамп выразил разочарование результатами телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам американского лидера, во время беседы стало очевидно, что Путин не демонстрирует готовности остановить войну.

Он также отметил, что Трамп все чаще употребляет недипломатическую лексику даже в обращениях к ведущим СМИ – каждый раз, когда говорит об Иране, Израиле или потенциальном срыве перемирия между ними. Он даже нецензурно выражался на камеру – и это очень не похоже ни на Дональда Трампа, ни на любого другого мирового лидера.