Про це розповів полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем в ефірі 24 Каналу. За його словами, CNN мали цю інформацію раніше, але скористалися нагодою після заяв Дональда Трампа про Володимира Путіна, щоб посилити резонанс.

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Трамп більше не підтримує Путіна

Він зазначив, що ця актуальна історія лише набирає обертів.

Я вважаю, що момент, обраний CNN, був вигідним і продуманим,

– сказав Філіп Інгрем.

Він додав, що сам Трамп називає CNN фейковими новинами, тож це навряд чи мало на нього сильний вплив. Самі меседжі важливі. Вони свідчать про те, що Трамп більше не підтримує Путіна так, як раніше.

"Якби я був Путіним і уважно все читав, то зараз дуже б хвилювався. Дональд Трамп каже, що "розбомбить Москву". Він діє імпульсивно. Він використовує мову, яка навмисно провокує – це характерно для багатьох його дій," – сказав Інгрем.

Важливо! Президент США Дональд Трамп висловив розчарування результатами телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами американського лідера, під час бесіди стало очевидно, що Путін не демонструє готовності зупинити війну.

Він також зазначив, що Трамп усе частіше вживає недипломатичну лексику навіть у зверненнях до провідних ЗМІ – щоразу, коли говорить про Іран, Ізраїль або потенційне зривання перемир’я між ними. Він навіть нецензурно висловлювався на камеру – і це дуже не схоже ні на Дональда Трампа, ні на будь-якого іншого світового лідера.