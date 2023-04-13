Многоэтапная история: экс-агент КГБ предположил, зачем "слили" документы о контрнаступлении

История со "сливом" секретных документов США о войне в Украине является достаточно "многоэтапной историей". Но особо тайной информации там не было.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его мнению, действительно произошел "слив" реальных документов. Они довольно давно появились в сети, однако только недавно их начали распространять в телеграм-каналах.

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Когда обо всем узнало больше людей, россияне попытались подделать некоторые данные, чтобы получить определенные "дивиденды".

Особенно секретной информации там не было

Как отметил Жирнов, обычно во всех спецслужбах или в политических организациях разрабатывают различные возможные варианты событий. Поэтому можно предположить, что в публичный доступ выложили определенное количество документов, которые могут наталкивать на то, что в будущем война дойдет до "замораживания". Это выгодно и России, и тому же Китаю.

По этой причине могли начать педалировать документы, которые более выгодны одной из сторон. А что-то другое скрыли. В общем, этот "слив" – "буря в стакане воды". По-настоящему секретных данных там практически нет. Заинтересовала ситуация с Египтом,

– отметил Жирнов.

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Известно, что Египет заключил соглашение с Россией о секретных поставках ракет и снарядов. Однако в этом случае "слив" сработал в пользу Украины. Ведь, безусловно, им придется отказаться от сделки, потому что будет реальный риск санкций.

Жирнов считает, что сам "слив" организовал кто-то из Пентагона или приближенный к нему, кто не соглашается с политикой Байдена о помощи Украине. Эта версия может оказаться вполне вероятной.

"Слив" секретных документов: что известно