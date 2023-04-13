Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. На його думку, дійсно відбувся "злив" реальних документів. Вони досить давно з'явилися в мережі, однак лише нещодавно їх почали поширювати в телеграм-каналах.

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Коли про все дізналися більше людей, росіяни спробували підробити деякі дані, щоб отримати певні "дивіденди".

Особливо секретної інформації там не було

Як наголосив Жирнов, зазвичай в усіх спецслужбах чи політичних організаціях розробляють різні можливі варіанти подій. Тому можна припустити, що в публічний доступ виклали певну кількість документів, які можуть наштовхувати на думку, що в майбутньому війна дійде до "заморожування". Це вигідно і Росії, і тому ж Китаю.

З цієї причини могли почати педалювати документи, які вигідніші одній зі сторін. А щось інше приховали. Загалом цей "злив" – "буря у склянці води". По-справжньому секретних даних там практично немає. Зацікавила ситуація з Єгиптом,

– зазначив Жирнов.

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Відомо, що Єгипет уклав угоду з Росією про секретне постачання ракет та снарядів. Однак у цьому випадку "злив" спрацював на користь України. Адже безумовно їм доведеться відмовитися від угоди, бо буде реальний ризик санкцій.

Жирнов вважає, що сам "злив" організував хтось з Пентагона чи наближений до нього, хто не погоджується з політикою Байдена щодо допомоги Україні. Ця версія може виявитися цілком вірогідною.

"Злив" секретних документів: що відомо