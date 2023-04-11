После "слива" документов США в кризисном режиме связались с союзниками, – Politico

Высокопоставленные чиновники США ведут переговоры с союзниками – от Европы и Украины, в частности до Ближнего Востока, после слива секретных документов Пентагона.

После публикации неизвестными лицами данных о контрнаступлении ВСУ представители американской разведки, Госдепартамента и Пентагона пытаются успокоить коллег, что причин для волнений нет.

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По словам источников, официальные лица США сообщили союзникам, что администрация ведет расследование и что они все еще пытаются понять масштабы утечки информации.

Пока неизвестно, насколько данные были изменены

В то же время, официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве начали задавать Вашингтону вопрос: как секретная информация оказалась в Интернете, кто несет ответственность за утечку, и что США делают для того, чтобы данные удалили из социальных сетей.

Также партнеров интересует, будет ли Белый дом делать какие-то шаги, чтобы ограничить распространение развединформации в будущем.

Способ утечки и содержание документов очень необычны. Я не могу вспомнить случая, когда утечка была бы столь объемной и охватывала такой широкий спектр информации, которая просто попала в социальные сети, а не прошла через журналистов,

– цитирует издание бывшего аналитика разведки США.

Издание также отмечает, что утечка привела к кризису в отношениях США с союзниками, и пока неясно, как Вашингтон будет исправлять ситуацию.

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