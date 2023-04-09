"Утечка" данных показывает, что США проникли почти в каждую спецслужбу России, – NYT
Источник:The New York Times
Недавно в сеть "слили" секретные документы. "Утечка" данных показывает, что Соединенные Штаты проникли почти в каждую спецслужбу России.
Множество обнародованных документов Пентагона показывают, насколько глубоко США проникли в российские службы безопасности и разведки.
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США проникли в российские спецслужбы
Слитые документы отражают избитую российскую армию, которая борется в войне против Украины, и уже глубоко скомпрометированный военный аппарат. Они содержат ежедневные предупреждения в реальном времени относительно ударов Москвы и даже ее конкретных целей.
Новые документы, похоже, свидетельствуют о том, что Америка глубоко понимает российское планирование и способна предупредить своих союзников о предстоящих операциях государства-агрессора.
Один высокопоставленный чиновник США назвал "масштабной утечкой разведывательных данных", которая стала еще хуже, поскольку он показывает России, насколько глубоко сотрудники американской разведки смогли проникнуть в российский военный аппарат,
– отмечает издание.
Также NYT отмечает, что значительная часть информации в документах связана с обнародованием официальных лиц. Однако во многих случаях содержит больше деталей.
Документы показывают, что почти в каждую российскую службу безопасности в какой-то мере проникли США. Например, одна из записей под грифом "совершенно секретно" обсуждает планы российского генштаба по противодействию танкам, которые страны НАТО поставляли Украине, включая создание различных "зон огня" и начало обучения российских солдат по уязвимости разных танков союзников,
– отмечает издание.
Другая запись рассказывает об информационной кампании, которую планирует ГРУ, подразделение российской военной разведки, в Африке. В частности, пытаясь сформировать общественное мнение против Штатов и "продвигать российскую внешнюю политику".
В одной записи – февральский отчет, распространенный Центром управления национальной обороной России о снижении боеспособности российских сил на Востоке Украины.
Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что в Пентагоне проводят расследование этой информации, поэтому необходимо дождаться его выводов. Однако из материалов, которые проанализировали в украинской разведке, ничего "секретного" нет. Кроме того, в "слитых" документах много искаженной информации. Например, ложные цифры по поводу потерь с обеих сторон.
Юсов не исключает тот факт, что информация о "сливе секретных документов" может быть просто российской ИПСО.