Настоящее издевательство над российскими спецслужбами, – эксагент КГБ о серии "сливов"

Так называемый "слив" секретных документов о войне в Украине вполне может быть информационной операцией от американцев. Они буквально поиздевались над российскими спецслужбами.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший агент КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, вероятнее всего, "слив" секретных документов – это американский трюк, при помощи которого они существенно поиздевались над россиянами.

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США высмеяли российских оккупантов

По мнению Жирнова, американцы продемонстрировали, что у них много "кротов" внутри России. И они в совершенстве владеют информацией о состоянии армии оккупантов.

В частности, поиздевались и над российской разведкой. Американцы показали, что у них есть все данные. Это не может быть российский "слив", ведь там идет настоящее издевательство над российскими спецслужбами. Это демонстрирует, что американцы знают все, что там происходит,

– отметил Жирнов.

Настоящее издевательство над российскими спецслужбами – Жирнов о "сливе" секретных документов: смотрите видео

Он предполагает, что информацию слили несколько раньше. Сами же россияне взяли и подделали некоторые данные. В частности, по поводу потерь. Затем оккупанты начали распространять это в своих соцсетях и рассказывают, что у них не все так плохо, как кажется.

"Слив" секретных документов о войне в Украине: коротко