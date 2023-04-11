Настоящее издевательство над российскими спецслужбами, – эксагент КГБ о серии "сливов"
Так называемый "слив" секретных документов о войне в Украине вполне может быть информационной операцией от американцев. Они буквально поиздевались над российскими спецслужбами.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший агент КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, вероятнее всего, "слив" секретных документов – это американский трюк, при помощи которого они существенно поиздевались над россиянами.
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США высмеяли российских оккупантов
По мнению Жирнова, американцы продемонстрировали, что у них много "кротов" внутри России. И они в совершенстве владеют информацией о состоянии армии оккупантов.
В частности, поиздевались и над российской разведкой. Американцы показали, что у них есть все данные. Это не может быть российский "слив", ведь там идет настоящее издевательство над российскими спецслужбами. Это демонстрирует, что американцы знают все, что там происходит,
– отметил Жирнов.
Настоящее издевательство над российскими спецслужбами – Жирнов о "сливе" секретных документов: смотрите видео
Он предполагает, что информацию слили несколько раньше. Сами же россияне взяли и подделали некоторые данные. В частности, по поводу потерь. Затем оккупанты начали распространять это в своих соцсетях и рассказывают, что у них не все так плохо, как кажется.
"Слив" секретных документов о войне в Украине: коротко
- В Соединенных Штатах подтвердили, что действительно произошел "слив документов". В результате обнародовали чрезвычайно секретную и тайную информацию. Сейчас всю ситуацию расследуют.
- По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, эту информацию нельзя называть "сливом" или "утечкой". Это блеф от российской разведки, с помощью которого они хотят повлиять на планы Украины по контрнаступлению.
- В Главном управлении разведки также прокомментировали инцидент. Представитель ГУР МО Андрей Юсов считает, что опубликованные данные могут быть враждебной информационно-психологической операцией. Причины – помешать контрнаступлению и уменьшить поставки оружия Украине.
- Позиция Украины по поводу инцидента касается именно тех данных, которые связаны именно с Вооруженными Силами. Там была обнародована ложная информация о потерях обеих сторон на войне.