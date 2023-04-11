Про це 24 Каналу розповів колишній агент КДБ та служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, найімовірніше, "злив" секретних документів – це американський трюк, який суттєво познущався з росіян.

До теми "Злиті" документи про український контрнаступ: що відомо про російський фейк та як реагує Київ

США висміяли російських окупантів

На думку Жирнова, американці продемонстрували, що в них є багато "кротів" всередині Росії. І вони досконало володіють інформацією про стан армії окупантів.

Зокрема, познущалися і над російською розвідкою. Американці показали, що у них є всі дані. Це не може бути російський злив, адже там йде справжнє знущання з російських спецслужб. Це демонструє, що американці знають все, що там відбувається,

– зазначив Жирнов.

Справжнє знущання з російських спецслужб – Жирнов про "злив" секретних документів: дивіться відео

Він припускає, що інформацію злили дещо раніше. А самі росіяни взяли та підробили деякі дані. Зокрема, щодо втрат. Потім окупанти почали поширювати це у своїх соцмережах та розповідають, що у них не все так погано, як здається.

"Злив" секретних документів щодо війни в Україні: коротко