Про це 24 Каналу розповів колишній агент КДБ та служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, найімовірніше, "злив" секретних документів – це американський трюк, який суттєво познущався з росіян.
До теми "Злиті" документи про український контрнаступ: що відомо про російський фейк та як реагує Київ
США висміяли російських окупантів
На думку Жирнова, американці продемонстрували, що в них є багато "кротів" всередині Росії. І вони досконало володіють інформацією про стан армії окупантів.
Зокрема, познущалися і над російською розвідкою. Американці показали, що у них є всі дані. Це не може бути російський злив, адже там йде справжнє знущання з російських спецслужб. Це демонструє, що американці знають все, що там відбувається,
– зазначив Жирнов.
Справжнє знущання з російських спецслужб – Жирнов про "злив" секретних документів: дивіться відео
Він припускає, що інформацію злили дещо раніше. А самі росіяни взяли та підробили деякі дані. Зокрема, щодо втрат. Потім окупанти почали поширювати це у своїх соцмережах та розповідають, що у них не все так погано, як здається.
"Злив" секретних документів щодо війни в Україні: коротко
- У Сполучених Штатах підтвердили, що дійсно відбувся "злив документів". Внаслідок цього оприлюднили надзвичайно секретну та таємну інформацію. Зараз усю ситуацію розслідують.
- На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, цю інформацію не можна називати "зливом" чи "витоком". Це є блеф від російської розвідки, за допомогою якого вони хочуть вплинути на плани України щодо контрнаступу.
- В Головному управлінні розвідки також прокоментували інцидент. Представник ГУР МО Андрій Юсов вважає, що опубліковані дані можуть бути ворожою інформаційно психологічною операцією.. Причини – завадити контрнаступу та зменшити постачання зброї Україні.
- Позиція України щодо інциденту стосується саме тих даних, які пов'язані саме зі Збройними Силами. Там була оприлюднена неправдива інформація щодо втрат обох сторін на війні.