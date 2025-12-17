Жена Шабунина прокомментировала "слив" интимных фото мужа и сказала, кому они были предназначены

Жена главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, психотерапевт Елена Шабунина прокомментировала "слив" интимных фото мужа. Женщина отметила, что адресатом этих снимков была именно она.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Елены Шабуниной в фейсбуке.

К теме Скандал со "слитыми интимными фото": в Офисе генпрокурора ответили на обвинения Шабунина

Что сказала жена Шабунина о "слитых" интимных фото мужа?

Елена Шабунина ответила на вопрос, который задавали в сети, зачем ее мужу вообще делать откровенные фото. Женщина отметила, что снимки были предназначены именно ей, а не "полстраны".

С началом полномасштабного вторжения мы с детьми выехали за границу. Мы с мужем пытались поддерживать близость любыми доступными нам способами. Так же в периоды, когда он по службе (находился – 24 Канале) на Востоке,

– отметила Шабунина.

Психотерапевт подчеркнула, что интимность в паре для того и интимность, чтобы быть для двоих. Поэтому она и ее муж развивают и поддерживают ее тем способом, который сейчас им доступен.

"Мы перебрасываемся друг с другом довольно откровенными фотографиями, а еще мы говорим, смеемся, делаем видеозвонки, записываем голосовые и кружочки, флиртуем, ссоримся, а порой даже обращаемся к семейному психологу", – объяснила Елена Шабунина.

Женщина резюмировала, что сохранять отношения на расстоянии трудно, но возможно, поэтому она и ее муж использовали и будут использовать для себя все идеи и способы это сделать, которые сейчас доступны.

Кстати, говоря о скандале со "сливом" интимных фото Виталия Шабунина, нардеп Анастасия Радина в эфире 24 Канала отметила, что эта ситуация на самом деле очень простая и отвратительная. И, несмотря на нынешнюю доступную информацию, есть только одно место, из которого могли появиться эти фотографии – это Государственное бюро расследований или Офис генпрокурора.

Что известно о скандале со "слитыми" фото Шабунина?