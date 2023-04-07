"Слив" о контрнаступлении – ФСБшная тема: полковник ВСУ назвал его основную задачу

На днях в сети появилась информация, что якобы произошла утечка секретных документов о контрнаступлении ВСУ. Это очередная российская дезинформация, которая просто оперировала находящимися в свободном доступе данными.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он сообщил основную цель этого "вброса" врага.

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"Это однозначно ФСБшная тема, это работает ИПСО, психологическая спецоперация", – сказал военный.

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Цель этой ИПСО

Данные, которые якобы слили в сеть, и так в общем есть в открытых источниках, заметил полковник. К примеру, информация о подготовке 10 украинских бригад к выполнению наступательных действий.

По цифрам было расписано точно, ведь это обычные расчеты. Одной бригаде передается 30 машин, так что 10 бригад – 300 машин.

Но главная задача – именно "слив" в информационное поле, показать не соответствующие цифры украинских и российских потерь. Это основное, что хотели продвинуть в информационное поле, а все остальное просто обертка всех цифр, которые и так есть в информационном поле,

– резюмировал Свитан.



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