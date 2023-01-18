"Государственный архив "ДНР"" сломали: обнародовали интересные документы оккупационных властей

Российские боевики в Донецке постоянно проводят агитационные работы с местным населением по принятию российского гражданства. Документация, которую ведет "Государственный архив ДНР", приводит реальные примеры осуществления оккупационной политики.

Враг вводит свои правила на временно оккупированных территориях. Вашему вниманию тонкости жизни под оккупационными властями в псевдореспублике на примере местного органа – "Государственного архива "ДНР"".

Читайте также Люди на оккупированных территориях уже понимают, что по Донецку бьет именно Россия

Что интересно среди документов оккупантов

В документации архива чаще всего встречаются отчеты о проведенной работе по оформлению паспортов граждан псевдореспублики и России. Отмечается, что с работниками ведется постоянная информационно-разъяснительная работа по важности приобретения российского гражданства.

Приведенного содержания документы только за лето 2022 были подписаны 8 раз: смотрите фото

Также оккупационная удачная готовит местных жителей к возможной безработице. Правда, государственный архив создавать рабочие места для этого не планирует.



Еще одно доказательство / Фото Kiborg News

Отмечают, что проблемы в архиве могут быть не только из-за отсутствия рабочих мест, но и из-за возможной нехватки финансового обеспечения, спровоцированной сверхурочными выплатами в бюджет. В июле 2022 года с архива псевдореспублики было взыскано более 36 тысяч рублей в доход республиканского бюджета.

Документация архива / Фото Kiborg News



Продолжение документа / Фото Kiborg News

В медийном поле квазиреспублики все "хорошо". Местные пропагандистские СМИ освещают "историческую связь Донбасса и России" под громким названием "Тернистый путь на Родину".

Публиковали соответствующие материалы газеты типа "Вечерний Донецк", "Новороссия", "Боевое знамя Донбасса" и т.д. К тому же в "Вечернем Донецке" была опубликована статья "Сердце России".

Или это захваченные территории с самопровозглашенным государством считаются "сердцем" РФ - в документации государственного архива "ДНР" не уточняется. Но 13 января 2022 года главный редактор "Вечернего Донецка" Александр Дмитриевский заявил, что журналисты издания ежедневно работают для эксклюзивных материалов.

И именно такие материалы подаются, как добавляет главный редактор, для "прихотливого, язвительного, интеллектуального читателя, которого сложно провести на халтуре". Однако "республиканским" СМИ удается.



Отчет пропагандистов за июль / Фото Kiborg News



Продолжение / Фото Kiborg News

17 июня оккупационные власти приказ о переводе работы архива на дистанционный режим из-за обострения военно-политических обстоятельств в псевдореспублике. Вопреки этому архив отказался от перехода на дистанционную работу.

Что известно об обстрелах Донецка

Отметим, что приведенное в документе обострение военно-политических обстоятельств в псевдореспублике касается обстрелов, которые подвергались Донецку. В июне 2022 года оккупированный город регулярно подвергался обстрелам. Оккупационные власти обвиняли в атаках Вооруженные Силы Украины. Однако находившиеся в городе люди подтверждали, что "прилетало" со стороны других оккупированных населенных пунктов.

Аналитик и журналист Сергей Гармаш, бывший представителем Донецка в Минской трехсторонней контактной группе, объяснял, что оккупанты наносили поражения по Донецку с целью создания гуманитарной катастрофы в городе, обвинения Украины и требование остановить поставки вооружений от западных стран.