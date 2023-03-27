Деньги, жилье и фото жен: что выяснили хакеры, сломав данные российского полковника Атрощенко
Источник:InformNapalm
Украинские хактивисты "Кибер Сопротивления" передали данные из почты командира воинской части 75387, 960-го штурмового авиационного полка России Сергея Атрощенко. Этот авиаполк дислоцируется на берегу Азовского моря.
Если точнее – на аэродроме, расположенном в окрестностях города Приморско-Ахтарск, Краснодарского края. Сам российский полковник живет всего в 5 километрах от аэродрома.
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Издание рассказало, что хактивисты контролировали переписку этого полковника несколько месяцев. Более того, ее уже максимально эффективно использовали в интересах сил обороны Украины.
Однако данные о полковнике обнародованы, поскольку он отказался сотрудничать с разведывательными структурами.
Что удалось выяснить об Атрощенко
Сергей Атрощенко родился в Украине 5 мая 1981 года – в городе Овруч Житомирской области. Далее жил в России, был прописан в Воронеже. После этого – по месту службы в воинской части 46451 в поселке городского типа Гвардейское в оккупированном Крыму.
Нынешний адрес россиянина удалось выяснить благодаря сертификату на коронавирус. Атрощенко живет в городе Приморско-Ахтарск, на улице Мира в доме 151, квартире 2 Краснодарского края.
960-й штурмовой авиационный полк, которым он управляет, базируется довольно недалеко – ориентировочно в 5 километрах. Кроме этого, удалось выяснить:
- сколько зарабатывает Атрощенко – данные об этом есть на официальном портале министерства обороны России – полностью выписку можно просмотреть здесь;
- детализированные списки пилотов, сведения, служебные характеристики офицеров, справки, теоретические и практические расчеты, интересные для разведки. Эти данные были выделены из общего значительного объема переписок и численного спама.
Также хактивисты нашли архивную объяснительную записку в магистерскую диссертацию 2016 года о решении командира на уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения противника.
Что известно об Атрощенко
Известны данные обо всех женах российских пилотов
Жена российского полковника – Лилия Атрощенко 1981 года рождения. Хактивисты заметили, что Лилия посылает "фотосюрпризы" своему мужу – говорится о кадрах, где на ней очень мало или совсем нет одежды.
Кроме того, Лилия думала, что она общается с одним из офицеров 960 полка, который и возглавляет ее муж. Активисты от его имени попросили ее о просьбе сделать еще "сюрприз" полковнику Атрощенко и другим офицерам полка в виде "патриотической акции".
В ее пределах супруги офицеров полка приняли участие в фотосессии на аэродроме в парадных кителях с медалями своих мужей.
Фото жен российских офицеров (Лилия шестая на общем фото)
Фотографии были предназначены исключительно для частных коллекций. Благодаря этим фотографиям удалось:
- разведать цели;
- собрать вместе всех дружин российских пилотов;
- собрать дополнительные данные, полезные для дальнейшей OSINT-разведки.