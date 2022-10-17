Сломать нас не удастся, – Зеленский опубликовал видео с места атаки дронами

Утром 17 октября россияне в очередной раз нанесли по Украине массированный удар. Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронами и опубликовал видео с последствиями обстрелов.

Россияне продолжают терроризировать мирное население. Всю ночь и утро 17 октября в разных регионах страны были слышны взрывы.

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Президент отреагировал на массированную атаку 17 октября

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в стране после нанесенного оккупантами удара. В частности президент показал последствия попадания по жилому дому в столице.

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Глава государства отметил, что захватчики продолжают атаковать территорию страны иранскими беспилотниками. Кроме того, оккупанты не перестают бить ракетами.

Владимир Зеленский также добавил, что врагам не удастся сломать украинцев. Он убежден, что их попытки запугать мирных жителей ударами по городам провалятся, как и намерения захватить наше государство.

Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас – победа,

– подытожил президент.

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Обстрелы Киева 17 октября: что стоит знать

Примерно в 6 утра в столице объявили воздушную тревогу. Впоследствии местные жители услышали звуки взрывов.

Власти призвали горожан быть осмотрительными и сидеть в укрытиях. Тем временем оккупанты атаковали столицу дронами-камикадзе.

Позже мэр города Виталий Кличко подтвердил 4 удара по Киеву. В частности захватчики попали в Шевченковский район.

Оккупанты попали в жилой дом. Под завалами оказались люди.

Кличко отметил, что спасатели уже работают на месте событий и разбирают завалы. В сети обнародовали фото с места трагических событий.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что в столице хорошо сработали системы ПВО. Однако он также добавил, что из-за постоянных атак со стороны России, Украина немедленно нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны.

В 9:31 в городе сообщили об окончании воздушной тревоги. Жителям города разрешили покинуть укрытие.

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