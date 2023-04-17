Слова должны быть зафиксированы, а лица идентифицированы, – Лубинец о признании вагнеровцев

Дмитрий Лубинец отреагировал на жуткие признания вагнеровцев в убийстве украинских детей. Омбудсмен отметил, что эти слова необходимо зафиксировать и проверить.

Расследователи проекта "Гулагу.нет" опубликовали признание вагнеровцев (как они сами представились). В частности, один из преступников цинично рассказал, как он расстрелял 5-летнюю девочку.

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Как отреагировал Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Лубинец подчеркнул: в сети опубликовали информацию, что, вероятно, заключенные из ЧВК "Вагнер" признались в убийствах детей в Бахмуте и Соледаре.

В частности, один из вагнеровцев рассказывает, как выстрелил девочке 5–6 лет в голову. По словам этого преступника, вагнеровцам приказали уничтожить всех – мужчин, женщин, пожилых людей, детей.

Эти слова должны быть зафиксированы и проверены, а лица, которые это говорят – идентифицированы. Несомненно, что в случае подтверждения умышленного убийства российскими военными украинских детей нужно принять все необходимые меры реагирования,

– подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что, только по официальным данным, из-за войны в Украине:

погибли 470 детей;

пропали без вести 407 детей;

депортированы 19 384 ребенка.

В то же время в реальности эти цифры могут быть гораздо больше.

Что говорят в Офисе Президента

Андрей Ермак заявил, что признания в содеянном – недостаточно. Украина сделает все, чтобы привлечь к ответственности виновных. Их необходимо наказать жестко и справедливо. Украина узнает все факты преступлений и найдет всех, кто их совершает.