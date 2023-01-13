Думаю, с 24 февраля украинское солнце уже взошло, – лидер Чечни

Украина уже 11 месяцев противостоит оккупационной российской армии. В свое время первый президент Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев предрек, что Россия исчезнет с лица Земли, когда взойдет украинское солнце.

Об этом 24 Каналу сказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. По его словам, многое в мире изменилось на ментальном уровне благодаря примеру, который подал украинский народ.

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Украинское солнце уже взошло

Закаев считает, что украинское солнце уже взошло, несмотря на все тяжести, которые испытал украинский народ, начиная с 24 февраля 2022 года.

Я думаю именно с 24 числа и взошло украинское солнце. Потому что мир совсем иначе посмотрел на Украину, совсем другими глазами увидел Украину и украинцев,

– заявил глава правительства Чеченской республики Ичкерия.

Он отметил, что еще более 25 лет назад первый президент Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев заявил о том, что Украина никогда не смирится с рабским положением и сойдется в бою с Россией. В этом теперь убедился весь мир.

По его мнению, с этого времени мир увидел и самое главное – сами украинцы осознали, что значит, когда наваливается несправедливость и нужно собраться, чтобы справиться с ней. Теперь весь мир иначе смотрит на украинцев и Украину. Пример, который подал украинский народ, способствовал тому, что многое в мире изменилось именно на ментальном уровне.

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Многие другие народы последовали примеру украинцев

Закаев отметил, что народ Ингушетии, который последние 300 лет стоял и был за Россию, на днях принял декларацию о государственном суверенитете и создал государственный комитет независимости. Ингушский народ, как и другие народы на территории России, находившиеся в колониальной зависимости, последовал примеру украинцев.

Он напомнил, что 18 октября 2022 года Верховная Рада приняла постановление о том, что территория Чеченской Республики Ичкерия находится под российской оккупацией. Это подтолкнуло и другие народы, которые хотели быть самостоятельными, создать свою государственность и сохраниться как этнос.

Но пример чеченцев и чеченского народа, осмелившихся заявить о своем праве на самоопределение и создать свою государственность, и то, как Россия расправилась, и то, как мир допустил эту расправу над чеченским народом, это немного охладило эти народы,

– подчеркнул Закаев.

Он уверен, что после политического акта, провозглашенного 18 октября, очень многие сейчас иначе смотрят на будущее и на необходимость освобождаться от российской колониальной зависимости.

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