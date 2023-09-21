Слова Моравецкого неправильно поняли, – Дуда о "прекращении поставок оружия" Украине

Президент Польши прокомментировал зерновой вопрос и тему отношений с Украиной. Также Анджей Дуда объяснил слова главы правительства Моравецкого, заявившего, что Варшава сейчас якобы не поставляет ВСУ оружие.

Собственно, недавно Матеуш Моравецкий всколыхнул информационное пространство заявлением о том, что его государство перестало поставлять оружие Украине. В то же время Дуда уточнил, что Варшава не передает Вооруженным Силам вооружение, закупаемое в рамках модернизации собственной армии.

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Дуда об оружии и заявлении Моравецкого

Польский лидер предположил, что слова премьера Моравецкого могли понять неправильно. По его словам, заявление Моравецкого проинтерпретировали самым ужасным способом.

Слова премьер-министра были истолкованы наихудшим образом… Ну, на мой взгляд, премьер-министр просто сказал: мы не будем передавать Украине новое оружие, которое сейчас закупаем в рамках модернизации польской армии,

– сказал Дуда.

Кроме того, он подчеркнул, что Варшава не может передать какой-либо стране вооружение, которое закупает за миллиарды долларов для польской армии, чтобы укрепить ее и укрепить безопасность Польши.

В то же время, он заверил, что его страна продолжает выполнять контракты по поставкам оружия, которые были заключены с Киевом.

С Украиной мы подписали контракты, в частности, на доставку гаубиц Krab. Этот контракт следует выполнять, и мы его выполняем постоянно.

Президент Польши о зерне и Украине

В этом же интервью Анджей Дуда сказал, что Польша не может обрушить собственный рынок из-за украинской агропродукции, поскольку это будет большой экономической проблемой.

Нужно найти золотую середину и как-то решать эту проблему… Обе стороны должны себя понять,

– заявил глава Польши.

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