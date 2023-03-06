Точка бифуркации войны, – Череватый объяснил слова Сырского о "наивысшей напряженности" в Бахмуте

Бахмут сегодня является самой горячей точкой в театре военных действий, где идут самые ожесточенные бои. По словам генерал-полковника Александра Сырского, бои за Бахмут сегодня достигли наивысшего уровня напряжения.

Его слова объяснил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, пишет 24 Канал.

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На захват Бахмута враг бросил лучшие подразделения

Сергей Череватый подчеркнул, что слова генерал-полковника означают, что оккупанты бросили в бой на захват города-крепости лучшие свои подразделения. Именно в Бахмуте захватчики максимально концентрируют артиллерийский огонь.

Так, только за последние сутки 6 марта на Бахмутском направлении россияне нанесли около 130 ударов с разных артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня по украинским позициям. По его словам, бои шли в районах:

Железнянского,

Дубово-Василовки,

Орехово-Василовки,

Иванковского,

и, конечно, в самом Бахмуте.

Бахмут является точкой бифуркации этой войны

Бахмут – это такая точка бифуркации этой войны, он уже стал символичным с многих точек зрения. И для нас это абсолютный символ нашей борьбы, стойкости, героизма, непоколебимости и несокрушимости,

– подчеркнул Сергей Череватый.

В то же время для россиян украинский город стал разрушением мифа о "второй армии мира", а также о "ПВК как некой непобедимой кампании, которая воюет от Сирии до Африки и одерживает победы". Неспособность оккупантов более 7 месяцев захватить Бахмут, достичь стратегического успеха, прорвать системы украинской обороны и нанести ей непоправимый ущерб, по мнению Череватого, также ломает моральный дух российских войск.

Так что благодаря устойчивой обороне города ВСУ выбивают потенциал врага. Этим они еще и "облегчают работу своим собратьям, которые сейчас усиленно готовятся, проходят боевую подготовку, в частности, на новых системах техники и вооружения, чтобы потом выбросить врага навсегда из нашей земли".

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