Точка бифуркации войны, – Череватый объяснил слова Сырского о "наивысшей напряженности" в Бахмуте
Бахмут сегодня является самой горячей точкой в театре военных действий, где идут самые ожесточенные бои. По словам генерал-полковника Александра Сырского, бои за Бахмут сегодня достигли наивысшего уровня напряжения.
Его слова объяснил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, пишет 24 Канал.
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На захват Бахмута враг бросил лучшие подразделения
Сергей Череватый подчеркнул, что слова генерал-полковника означают, что оккупанты бросили в бой на захват города-крепости лучшие свои подразделения. Именно в Бахмуте захватчики максимально концентрируют артиллерийский огонь.
Так, только за последние сутки 6 марта на Бахмутском направлении россияне нанесли около 130 ударов с разных артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня по украинским позициям. По его словам, бои шли в районах:
- Железнянского,
- Дубово-Василовки,
- Орехово-Василовки,
- Иванковского,
- и, конечно, в самом Бахмуте.
Бахмут является точкой бифуркации этой войны
Бахмут – это такая точка бифуркации этой войны, он уже стал символичным с многих точек зрения. И для нас это абсолютный символ нашей борьбы, стойкости, героизма, непоколебимости и несокрушимости,
– подчеркнул Сергей Череватый.
В то же время для россиян украинский город стал разрушением мифа о "второй армии мира", а также о "ПВК как некой непобедимой кампании, которая воюет от Сирии до Африки и одерживает победы". Неспособность оккупантов более 7 месяцев захватить Бахмут, достичь стратегического успеха, прорвать системы украинской обороны и нанести ей непоправимый ущерб, по мнению Череватого, также ломает моральный дух российских войск.
Так что благодаря устойчивой обороне города ВСУ выбивают потенциал врага. Этим они еще и "облегчают работу своим собратьям, которые сейчас усиленно готовятся, проходят боевую подготовку, в частности, на новых системах техники и вооружения, чтобы потом выбросить врага навсегда из нашей земли".
Оборона Бахмута продолжается: решение командования
- 6 марта президент Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего. На ней обсудили ситуацию по основным направлениям фронта, в частности, Бахмутскому.
- На Ставке командование решило продолжать оборону города.
- Несмотря на то, что враг продолжает попытки окружить и захватить Бахмут, в Генштабе отмечают, что эти попытки безрезультатны. Город до сих пор находится под контролем ВСУ, и украинские военные не покинули его.