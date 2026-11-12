Окно возможностей в переговорах: что на самом деле говорил Зеленский, объяснил эксперт

Украинское руководство обозначило временные рамки для возможного дипломатического урегулирования войны до 2027 года в связи с ожидаемыми изменениями на международной арене. В то же время возникают вопросы относительно истинных адресатов этих сообщений и условий, при которых диалог вообще может сдвинуться с мертвой точки.

Недавние заявления украинского руководства о временных рамках переговорного процесса в эфире 24 Канала прокомментировал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он объяснил, для кого на самом деле предназначены сигналы Киева о стремлении завершить войну в ближайшее время.

Сигнал для Вашингтона

Аналитик отметил, что публичные заявления о возможности достичь результата до конца текущего года или к началу 2027-го, прежде всего, направлены на западных союзников.

Эти слова должны звучать для наших американских партнеров. Знаете, говоря об этом высокомерии и вот этой буквально уязвимости российской делегации, мы постоянно забываем, что сталкиваемся с очень похожей проблемой со стороны наших американских партнеров. Они тоже достаточно уязвимы,

– отметил эксперт.

По мнению Краева, для Украины критически важно демонстрировать заинтересованность в переговорах, чтобы сохранить США в роли действенного посредника. На фоне слухов о неготовности сторон к диалогу Киев пытается показать конструктивную позицию перед партнерами в Вашингтоне.

Когда Россия пойдет на уступки?

Эксперт подчеркнул, что заставить Кремль вступить в серьезный диалог можно исключительно за счет сильного истощения ресурсов агрессора. Аналитики неоднократно отмечали, какие именно планы Путина стоят за попытками тянуть время или отстранить Европу от переговорного стола.

Россияне на это, равно как и на любые новые уступки в переговорах, на изменение собственной переговорной позиции, могут пойти лишь в одном случае. Когда это станет неизбежной реальностью, когда они не смогут от этого открутиться. А станет это такой реальностью в тот момент, когда экономически, политически и военно их государственная машина перестанет быть способной вытягивать эту войну,

– отметил Александр.

Он добавил, что эффективная тактика нанесения ударов по НПЗ противника лишает оккупантов топлива и останавливает механизированные наступления на фронте. Только системное ослабление логистики и экономики заставит Москву считаться с Украиной и европейскими странами.

Что предшествовало этому событию?

Во время визита в Дублин Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины есть реальный шанс положить конец войне до 2027 года, пока не изменился политический ландшафт в США и Европе. Президент также подчеркнул необходимость полноценного участия европейских партнеров в будущих переговорах.

Глава государства неоднократно подчеркивал ведущую роль Белого дома в этом процессе. В частности, недавно Зеленский заявил, что позиция и давление Соединенных Штатов играют более важную роль в достижении мира, чем решение самой России. Активизация дипломатических сигналов происходит на фоне сообщений в СМИ о вероятном провале переговоров в Абу-Даби по энергетическим вопросам.