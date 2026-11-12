Вікно можливостей у переговорах: про що насправді говорив Зеленський, пояснив експерт

Нещодавні заяви українського керівництва щодо часових рамок переговорного процесу в ефірі 24 Каналу прокоментував експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він пояснив, для кого насправді призначені сигнали Києва про прагнення завершити війну найближчим часом.

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Сигнал для Вашингтона

Аналітик зазначив, що публічні заяви про можливість досягти результату до кінця поточного року або до початку 2027-го передусім спрямовані на західних союзників.

Ці слова мають звучати для наших американських партнерів. Знаєте, говорячи про цю зарозумілість і ось цю буквально-таки ранимість російської делегації, ми постійно забуваємо, що маємо справу з дуже схожою проблемою з боку наших американських партнерів. Вони теж достатньо ранимі– звернув увагу експерт.

На думку Краєва, Україні критично важливо демонструвати зацікавленість у переговорах, аби зберегти США у ролі дієвого посередника. На тлі чуток про неготовність сторін до діалогу Київ намагається показати конструктивну позицію перед партнерами у Вашингтоні.

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Коли Росія піде на поступки?

Експерт наголосив, що примусити Кремль до серйозного діалогу можливо винятково коштом сильного виснаження ресурсів агресора. Аналітики неодноразово зазначали, які саме плани Путіна стоять за спробами затягнути час або усунути Європу від переговорного столу.

Росіяни на це, так само як і на будь-які нові поступки в переговорах, на зміну власної переговорної позиції, можуть піти лише в одному випадку. Коли це стане непозбувною реальністю, коли вони не зможуть від цього відкрутитися. А стане це подібною реальністю в той момент, коли економічно, політично і військово їхня державна машина перестане могти витягувати цю війну– зазначив Олександр.

Він додав, що ефективна тактика ударів по НПЗ ворога позбавляє окупантів пального та зупиняє механізовані наступи на фронті. Лише системне послаблення логістики та економіки змусить Москву рахуватися з Україною та європейськими країнами.

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Що передувало події?

Під час візиту до Дубліна Володимир Зеленський наголосив, що Україна має реальний шанс завершити війну до 2027 року, доки не змінився політичний ландшафт у США та Європі. Президент також наголосив на потребі повноцінної присутності європейських партнерів за столом майбутніх переговорів.

Глава держави неодноразово наголошував на головній ролі Білого дому в цьому процесі. Зокрема, нещодавно Зеленський заявив, що позиція та тиск Сполучених Штатів мають більше значення для досягнення миру, ніж рішення самої Росії. Активізація дипломатичних сигналів відбувається на тлі повідомлень у ЗМІ про ймовірний провал переговорів в Абу-Дабі щодо енергетичних питань.