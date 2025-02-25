"Маргиналов хватает": политолог объяснил жалкий тренд "верните наши деньги"

Недавно Франция четко выразила свою позицию относительно средств, которые она передает Украине, заявив, что страна за это "заплатила". Однако в Европе есть и те, кто пробует эту тему "раздуть".

Политолог Николай Давидюк рассказал 24 Каналу, что такие заявления являются неудачными попытками улучшить репутацию, а люди, которые об этом говорят не имеют политического будущего. Интересно, что они являются "маленькими копиями" Дональда Трампа.

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Что означает тренд с возвратом средств

Во время совместной пресс-конференции президентов США и Франции Эммануэль Макрон перебил Дональда Трампа, когда тот сказал, что Европа одалживает Украине деньги, опровергнув слова президента США.

Тем временем лидер "Словацкой национальной партии" Андрей Данко призвал Украину вернуть 3,5 миллиарда евро помощи. По его словам, страна "не будет молчать", если вернуть свои средства потребуют Германия и Франция.

Политолог отметил, что лидеру словацкой партии стоит посетить фронт, а не делать подобные заявления из Братиславы. Кроме того, большинство помощи от Словакии наша страна получила, когда власть в стране была другая, а именно от бывшего президента Зузаны Чапутовой.

Эти все маргинальные оппозиционеры ничего не стоят, у них нет политического будущего. Это просто попытки заработать дешевые политические баллы. С приходом Трампа в каждом селе появляется "маленький Трамп", который делает заявления и объявления,

– пояснил Давидюк.

Он добавил, что таких политиков в Европе очень много. Одни хотят возвращать деньги, другие – территории.

Например, после заявлений президента США о Канаде, болгарский политик и лидер пророссийской партии "Возрождение" Костадин Костадинов высказал территориальные претензии к Южной Бессарабии, части Одесской области, заявив, что она должна принадлежать Болгарии.