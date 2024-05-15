В Словакии совершили покушение на Роберта Фицо, премьера госпитализировали: все, что известно

Днем, 15 мая, в Словакии произошло покушение на премьера Роберта Фицо. Предварительно, он получил 2 - 3 ранения, якобы в конечности, грудь и живот.

Сразу в словацких СМИ начали распространять информацию о стрельбе после заседания Кабмина Словакии. Сейчас известны детали о заседании правительства и то, что случилось потом. О том, что произошло впоследствии, какое состояние Роберта Фицо – читайте в материале 24 Канала.

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