В Словакии совершили покушение на Роберта Фицо, премьера госпитализировали: все, что известно
Днем, 15 мая, в Словакии произошло покушение на премьера Роберта Фицо. Предварительно, он получил 2 - 3 ранения, якобы в конечности, грудь и живот.
Сразу в словацких СМИ начали распространять информацию о стрельбе после заседания Кабмина Словакии. Сейчас известны детали о заседании правительства и то, что случилось потом. О том, что произошло впоследствии, какое состояние Роберта Фицо – читайте в материале 24 Канала.
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Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини отреагировал на покушение на премьер-министра Роберта Фицо, заявив, что это нападение является угрозой для словацкой демократии. Президент Словакии Чапутова попросила воздержаться от поспешных выводов в истории с покушением на Фицо и дождаться информации от полиции. Гарант Украины назвал "ужасным" нападение на Фицо после выездного заседания словацкого правительства. Мы решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере, Он выразил искреннюю надежду на скорейшее выздоровление главы словацкого правительства, а также выразил солидарность с народом Словакии. Словацкий частный телеканал Joj и портал Dennik N утверждают, что в Роберта Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице на западе страны. Журналисты отмечают, что выстрел произвели из короткоствольного пулевого ружья, которым мужчина владел на законных основаниях. По информации PLUS 7 DNI, подозреваемым является писатель и один из основателей Литературного клуба DÚHA Юрай Чинтула. Известно, что кроме литературной деятельности он был активистом либеральной партии страны. Кроме этого, СМИ акцентируют на том, что Чинтула писал стихи о смерти. Премьер Польши выразил поддержку Фицо после нападения. Роберт, мои мысли с тобой в этот очень тяжелый момент", – написал Туск в социальной сети X. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал сообщение, где пожелал скорейшего выздоровления Роберту Фицо. Я глубоко шокирован услышать об ужасном нападении на моего друга Роберта Фицо. Мы молимся за его скорейшее выздоровление, Коллеги словацкого премьер-министра прокомментировали подобный инцидент. Я решительно осуждаю сегодняшнее жестокое и безжалостное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Я шокирована. Желаю ему много сил в этот критический момент, чтобы восстановиться после нападения, Премьер Словакии был в сознании по прибытии в больницу, ему оказана помощь, состояние стабилизировано, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госпиталя. По словам представителей премьера, в Братиславу нужно было бы слишком долго добираться, а состояние Фицо требовало безотлагательного вмешательства. Следующие несколько часов будут решающими, Снаружи стояла толпа, и один из них начал стрелять. Его сразу обуздали и задержали, премьер-министра увезли охранники. По нашей информации, стрелок должен был целиться в самого премьер-министра, Сообщают, что Фицо получил ранения груди и живота. Ему кто-то крикнул: "Робо, иди сюда". Прозвучали выстрелы. В словацком МИД подтвердили факт ранения и покушения на премьера. Однако официальной информации о состоянии премьера не поступало. По информации журналистов, именно Фицо был целью нападающего. Словацкие СМИ пишут, что состояние Фицо тяжелое, он был ранен в грудь и живот. Его госпитализировали. Мужчина выстрелил в Фицо через людей, вероятно, 3 – 4 раза. Затем попытался убежать, но очевидцы вместе с охранниками политика задержали нападавшего. В издании Aktuality.sk. отметили, что сегодня члены правительства отправились на совещание в Гандлову, где должны были обсудить социально-экономическую ситуацию в районах Преевидза и Партизанское и предложить возможности для ее улучшения. Впоследствии после заседания правительства в среду, 15 мая, в Гандлове раздались выстрелы. Как отметили в издании Denník N, выстрелы раздались перед домом культуры, где проходило заседание правительства, когда премьер вышел к людям.
Зеленский отреагировал на покушение на Фицо
– написал Зеленский.
СМИ назвали вероятного нападающего
Орбан прокомментировал покушение на словацкого коллегу
– написал он.
Словацкие политики шокированы покушением на Фицо
– обнародовала Зузана Чапутова в Facebook.
У Фицо сделали заявление после покушения
– добавили у Фицо.
Первые кадры нападения на Фицо
Очевидец рассказал, как произошло покушение на Фицо
– рассказал журналист, который был на месте происшествия.
На Роберта Фицо совершили покушение
Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини отреагировал на покушение на премьер-министра Роберта Фицо, заявив, что это нападение является угрозой для словацкой демократии.
Президент Словакии Чапутова попросила воздержаться от поспешных выводов в истории с покушением на Фицо и дождаться информации от полиции.
Гарант Украины назвал "ужасным" нападение на Фицо после выездного заседания словацкого правительства.
Мы решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере,
Он выразил искреннюю надежду на скорейшее выздоровление главы словацкого правительства, а также выразил солидарность с народом Словакии.
Словацкий частный телеканал Joj и портал Dennik N утверждают, что в Роберта Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице на западе страны. Журналисты отмечают, что выстрел произвели из короткоствольного пулевого ружья, которым мужчина владел на законных основаниях.
По информации PLUS 7 DNI, подозреваемым является писатель и один из основателей Литературного клуба DÚHA Юрай Чинтула. Известно, что кроме литературной деятельности он был активистом либеральной партии страны.
Кроме этого, СМИ акцентируют на том, что Чинтула писал стихи о смерти.
Премьер Польши выразил поддержку Фицо после нападения.
Роберт, мои мысли с тобой в этот очень тяжелый момент", – написал Туск в социальной сети X.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал сообщение, где пожелал скорейшего выздоровления Роберту Фицо.
Я глубоко шокирован услышать об ужасном нападении на моего друга Роберта Фицо. Мы молимся за его скорейшее выздоровление,
Коллеги словацкого премьер-министра прокомментировали подобный инцидент.
Я решительно осуждаю сегодняшнее жестокое и безжалостное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Я шокирована. Желаю ему много сил в этот критический момент, чтобы восстановиться после нападения,
Премьер Словакии был в сознании по прибытии в больницу, ему оказана помощь, состояние стабилизировано, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госпиталя.
По словам представителей премьера, в Братиславу нужно было бы слишком долго добираться, а состояние Фицо требовало безотлагательного вмешательства.
Следующие несколько часов будут решающими,
Снаружи стояла толпа, и один из них начал стрелять. Его сразу обуздали и задержали, премьер-министра увезли охранники. По нашей информации, стрелок должен был целиться в самого премьер-министра,
Сообщают, что Фицо получил ранения груди и живота. Ему кто-то крикнул: "Робо, иди сюда". Прозвучали выстрелы.
В словацком МИД подтвердили факт ранения и покушения на премьера. Однако официальной информации о состоянии премьера не поступало.
По информации журналистов, именно Фицо был целью нападающего. Словацкие СМИ пишут, что состояние Фицо тяжелое, он был ранен в грудь и живот. Его госпитализировали.
Мужчина выстрелил в Фицо через людей, вероятно, 3 – 4 раза. Затем попытался убежать, но очевидцы вместе с охранниками политика задержали нападавшего.
В издании Aktuality.sk. отметили, что сегодня члены правительства отправились на совещание в Гандлову, где должны были обсудить социально-экономическую ситуацию в районах Преевидза и Партизанское и предложить возможности для ее улучшения.
Впоследствии после заседания правительства в среду, 15 мая, в Гандлове раздались выстрелы. Как отметили в издании Denník N, выстрелы раздались перед домом культуры, где проходило заседание правительства, когда премьер вышел к людям.