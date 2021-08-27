В Словакии упал легкомоторный самолет: есть погибшие
Источник:фейсбук Hasičský a záchranný zbor
Вблизи города Скалице упал легкомоторный самолет, зарегистрированный в Чехии. Жертвами авиакатастрофы стали 3 человека.
Пресс-служба пожарно-спасательной службы Словакии сообщила, что погибшие могут быть гражданами Чехии. Трагедия произошла возле села Мокрая Роща.
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Пожарные оперативно прибыли на место происшествия.
Они провели обследование и начали тушить возгорание самолета, который загорелся после падения на землю. Пожар удалось локализовать, сейчас ведутся работы по его ликвидации,
– говорится в сообщении.
Причину авиакатастрофы будут устанавливать правоохранители.
Авиакатастрофы в мире: последние новости
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Публикация Hasičský a záchranný zbor:
Pád malého lietadla si vyžiadal 3 životy.
Hasiči z Holíča momentálne zasahujú v katastri obce Mokrý Háj – okres Skalica, kde došlo k pádu malého štvormiestneho lietadla. Po príchode na miesto udalosti vykonali príslušníci prieskum a začali s hasením požiaru lietadla, ktoré po páde na zem zachvátili plamene. Požiar sa im podarilo lokalizovať, momentálne pracujú na jeho likvidácii. V čase nehody sa v lietadle nachádzali 3 osoby, ktoré zasahujúci príslušníci našli bez známok života.