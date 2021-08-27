В Словакии упал легкомоторный самолет: есть погибшие

Вблизи города Скалице упал легкомоторный самолет, зарегистрированный в Чехии. Жертвами авиакатастрофы стали 3 человека.

Пресс-служба пожарно-спасательной службы Словакии сообщила, что погибшие могут быть гражданами Чехии. Трагедия произошла возле села Мокрая Роща.

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Пожарные оперативно прибыли на место происшествия.

Они провели обследование и начали тушить возгорание самолета, который загорелся после падения на землю. Пожар удалось локализовать, сейчас ведутся работы по его ликвидации,

– говорится в сообщении.

Причину авиакатастрофы будут устанавливать правоохранители.

Авиакатастрофы в мире: последние новости

В России в Астраханской области 18 августа упал военный самолет МиГ-29 новейшей модификации. В результате катастрофы погиб пилот. Трагедия произошла во время тренировочного полета.

В Турции 14 августа разбился пожарный самолет. Жертвами стали 8 человек.

В Греции 8 августа разбился пожарный самолет Petzetel. Трагедия произошла во время операции на греческом острове Закинф в Ионическом море.

В Таджикистане разбился вертолет спасателей, который летел на помощь туристам, застрявшим в горах. Пилот погиб. Кроме того, известно о еще 4 пострадавших.

Публикация Hasičský a záchranný zbor:

Pád malého lietadla si vyžiadal 3 životy.

Hasiči z Holíča momentálne zasahujú v katastri obce Mokrý Háj – okres Skalica, kde došlo k pádu malého štvormiestneho lietadla. Po príchode na miesto udalosti vykonali príslušníci prieskum a začali s hasením požiaru lietadla, ktoré po páde na zem zachvátili plamene. Požiar sa im podarilo lokalizovať, momentálne pracujú na jeho likvidácii. V čase nehody sa v lietadle nachádzali 3 osoby, ktoré zasahujúci príslušníci našli bez známok života.