Правительство Словакии готово обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29
Источник:Медиацентр
Словакия готова обсудить с представителями Украины детали передачи своих истребителей МиГ-29. В стране они уже не используются с октября 2022 года.
Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь в ходе онлайн-брифинга в медиацентре "Одесса-Украина".
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Словакия учтет позицию стран-союзников
Он отметил, что МиГ-29 находится на одной из словацких авиабаз. Его страна готова обсудить передачу данных самолетов, потому что Словакия уже не использует их с 1 октября 2022 года, уточнил министр.
С 1 октября Словакия уже не использует МиГ-29. Мы готовы передать эти самолеты Украине, чтобы она могла защищаться и не собираемся их передавать кому-нибудь другому. Сейчас вопрос передачи этих самолетов рассматривает правительство Словакии,
– сказал Надь.
Министр также добавил, что будет учтена позиция стран-союзников по этой передаче.
Отметим, что впервые данные о вероятной передаче Словакией истребителей МиГ-29 Украины появились летом.
Словакия готова предоставить Украине танки, есть одно "но"
- Также министр заявил, что Словакия готова предоставить Украине 30 танков Т-72. Однако это будет возможно только после того, как она получит вместо западных танков – Leopard или любые другие.
- "Словакии нет места для сокращения, но есть место для обмена", – подчеркнул Надь.
Важная помощь от союзников
- 25 января Германия официально согласилась передать Вооруженным Силам Украины танки Leopard. Также Берлин разрешил реэкспорт танков Украины от союзников.
- По данным Spiegel, Украина от Европы получит ориентировочно 80 основных боевых танков Leopard на два батальона.
- То есть страны Европы планируют создать в ВСУ два батальона, по 40 боевых танков Leopard в каждом.
- В этот же день президент США Джо Байден объявил новый пакет военной помощи нашему государству. В частности, он сообщил, что Штаты предоставят Украине 31 танк M1 Abrams.